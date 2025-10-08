Dona la Spesa: Solidarietà a Portata di Mano per le Comunità

“Dona la Spesa”: un gesto di prossimità per costruire reti di solidarietà territorialeCon l’avvicinarsi dell’undici ottobre, ritorna “Dona la Spesa”, l’importante iniziativa promossa da Coop Alleanza 3.0, un impegno concreto volto a contrastare le fragilità alimentari e socio-economiche presenti sul territorio.

Più che una semplice raccolta di beni, si tratta di un’azione sinergica che coinvolge la cooperativa, le comunità locali e una fitta rete di associazioni di volontariato, un vero e proprio ecosistema della solidarietà.

L’edizione 2024 si presenta ancora più ampia, con la partecipazione di 330 punti vendita Coop Alleanza 3.0, estendendosi dalla regione Friuli-Venezia Giulia fino alla Puglia, e ampliandosi anche all’esperienza di acquisto online offerta da easyCoop.

Questo permette di raggiungere un pubblico più vasto e di semplificare la partecipazione per chi non può recarsi fisicamente nei negozi.

Il cuore dell’iniziativa risiede nella prossimità: le donazioni raccolte rimangono all’interno del territorio in cui sono state effettuate, alimentando direttamente le realtà locali che operano in prima linea nell’assistenza alle persone in difficoltà.

Questo approccio mira a rafforzare il tessuto sociale, creando un circolo virtuoso di sostegno reciproco.

I volontari, facilmente riconoscibili grazie alla pettorina dedicata, saranno presenti nei punti vendita per fornire ai clienti un elenco dettagliato dei prodotti più necessari.

Si tratta di alimenti a lunga conservazione, essenziali per garantire una dieta equilibrata e duratura nel tempo: olio, tonno e legumi in scatola, farina e zucchero, pasta e riso, prodotti per la colazione, biscotti, e anche beni di prima necessità per l’igiene personale e domestica, nonché articoli specifici per l’infanzia.

L’elenco non è esaustivo e riflette le reali esigenze emerse dal lavoro sul campo delle associazioni coinvolte.

Parallelamente alla raccolta fisica, l’iniziativa si arricchisce della possibilità di donare online tramite easyCoop, fino al 26 ottobre.

In questo caso, le risorse raccolte saranno destinate alla Comunità Papa Giovanni XXIII, un’organizzazione che da anni si impegna nell’assistenza a persone senza dimora e in condizioni di emarginazione.

Il successo dell’edizione precedente, che ha visto la raccolta di oltre 190 tonnellate di prodotti alimentari e la consegna di 313 box di beni essenziali alla Comunità di Sant’Egidio, testimonia la sensibilità e la generosità dei consumatori e l’efficacia di un modello che valorizza la collaborazione e la prossimità.

“Dona la Spesa” non è solo un gesto di carità, ma un investimento nel futuro della comunità, un atto di civiltà che rafforza i legami sociali e promuove un’economia più equa e solidale.

L’obiettivo è creare un ponte tra chi ha e chi ha bisogno, un gesto semplice che può fare la differenza nella vita di molte persone.