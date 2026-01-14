Easycoop: la spesa online che cambia le abitudini degli italiani.

Il panorama della spesa alimentare in Italia sta subendo una trasformazione radicale, con la digitalizzazione che si consolida come elemento imprescindibile del quotidiano.

Coop Alleanza 3.0, leader nel settore della grande distribuzione organizzata, ha recentemente presentato un bilancio dettagliato dell’evoluzione di Easycoop, il suo servizio di spesa online, attivo in diverse province dell’Emilia Romagna e del Veneto.

L’analisi evidenzia come questa piattaforma non rappresenti più una semplice alternativa, ma una componente strategica per rispondere alle mutate esigenze dei consumatori, offrendo flessibilità, comodità e un’esperienza d’acquisto personalizzata.

L’analisi dei prodotti più richiesti rivela una chiara prevalenza di beni di prima necessità e di largo consumo: acqua, leader indiscusso, segue un carrello virtuale popolato da uova, latte, salumi, formaggi, frutta e verdura fresca.

Particolarmente apprezzati sono i prodotti a marchio Fiore Coop, con l’olio extravergine, le uova biologiche e il latte parzialmente scremato che si distinguono per la loro qualità e il rapporto qualità-prezzo.

Un elemento di notevole successo riscontrato è l’adozione di formule di abbonamento trimestrale e annuale.

Queste opzioni, che prevedono la consegna gratuita per ordini superiori a 100 euro e una finestra di consegna minima di 4 ore, hanno incentivato una maggiore fidelizzazione e un incremento della frequenza di acquisto.

I clienti che hanno optato per l’abbonamento annuale hanno registrato una media di 21 ordini, dimostrando l’efficacia di questa strategia di fidelizzazione.

L’offerta di promozioni dedicate e convenzioni esclusive con LibrerieCoop, CoopVoce e Gattinoni – Viaggiare, per i soci, ha ulteriormente arricchito il valore percepito dell’abbonamento.

L’impegno sociale di Coop Alleanza 3.0 si traduce in un’azione concreta attraverso le iniziative solidali integrate nella piattaforma Easycoop.

I clienti online hanno contribuito attivamente donando 1.356 box di beneficenza, destinati a sostenere progetti di utilità sociale, sottolineando la sensibilità e la propensione al dono della comunità online.

La flessibilità del servizio si manifesta nella possibilità per il cliente di scegliere autonomamente l’orario di consegna, con un costo inversamente proporzionale alla lunghezza della fascia oraria selezionata.

L’ampiezza media delle fasce di consegna si attesta a circa 6 ore e 24 minuti, mentre il picco di ordini si è verificato il 30 ottobre, in prossimità del ponte di Ognissanti, evidenziando come le festività e i periodi di maggiore affollamento siano momenti cruciali per l’utilizzo del servizio.

Guardando al futuro, l’offerta di Coop Alleanza 3.0 si è ampliata nel 2025 con l’introduzione di EasyCoop PetStore, un servizio dedicato agli animali domestici, esteso a tutti i territori in cui la cooperativa è presente.

L’esordio di questa nuova iniziativa ha visto il primo ordine provenire dal Modenese, mentre Bologna si conferma la provincia con il maggior numero di ordini.

L’età media dei clienti di EasyCoop PetStore si attesta a 54 anni, con un ordine medio composto da circa 20 articoli, confermando la volontà di offrire soluzioni complete e convenienti per le esigenze dei pet owner.

Questa espansione sottolinea la capacità di Coop Alleanza 3.0 di intercettare nuove nicchie di mercato e di ampliare la propria offerta in risposta alle evoluzioni delle abitudini di consumo.