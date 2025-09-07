Giulianova-Teramo: riapre la linea rinnovata, più sicura e moderna

Ripartirà domani, 8 settembre, un nuovo capitolo per la linea ferroviaria Giulianova-Teramo, una tratta strategica per il trasporto regionale e che, dopo un’interruzione mirata, si appresta a riaccogliere i viaggiatori con un’infrastruttura significativamente aggiornata.

L’impegno di Rfi (Gruppo FS Italiane), in collaborazione con le autorità di controllo e i fornitori, ha visto il completamento di un ambizioso piano di interventi iniziati il 15 giugno, un’operazione complessa che ha richiesto una gestione logistica accurata e un coordinamento impeccabile.

Questi lavori non si sono limitati a una semplice manutenzione ordinaria, ma hanno rappresentato una profonda revisione tecnologica e strutturale della linea.

L’obiettivo primario era elevare il livello di sicurezza, aumentando la capacità di risposta in caso di emergenza e riducendo i tempi di ripristino in caso di guasto.

In questo senso, sono stati sostituiti o ammodernati sistemi di segnalamento, controlli e comunicazione, implementando soluzioni all’avanguardia per una gestione del traffico ferroviario più efficiente e precisa.

Parallelamente, sono state eseguite opere di adeguamento del tracciato, volte a migliorare la regolarità del servizio e a ridurre i disagi per i passeggeri.

Ciò ha incluso il rinforzo di sezioni critiche della linea, l’ottimizzazione dei binari e l’ammodernamento delle stazioni, con particolare attenzione all’accessibilità per persone con disabilità, in linea con le normative europee e con un’attenzione crescente verso la sostenibilità sociale del trasporto ferroviario.

L’inaugurazione simbolica della linea rinnovata avverrà con il Regionale 19650, che lascerà Giulianova alle prime luci dell’alba, alle 6.03, per raggiungere Teramo alle 6.37.

Questo primo convoglio rappresenterà un banco di prova cruciale per la verifica del corretto funzionamento dei nuovi sistemi e per la valutazione dell’impatto degli interventi sulla regolarità del servizio.

Il riavvio della linea Giulianova-Teramo segna un passo importante per il potenziamento della rete ferroviaria regionale, con benefici tangibili per l’economia locale e per la mobilità delle comunità costiere.

Rfi conferma il proprio impegno verso un servizio ferroviario moderno, sicuro e sostenibile, capace di rispondere alle esigenze di un territorio in continua evoluzione e di contribuire allo sviluppo di un sistema di trasporto pubblico integrato e efficiente.

Il futuro del trasporto ferroviario regionale passa attraverso investimenti mirati, innovazione tecnologica e una costante attenzione alle esigenze dei passeggeri.