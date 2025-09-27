Interruzione traffico A25 a Bussi/Popoli: verifiche tecniche lunedì 29 settembre.

La società Strada dei Parchi, gestore del tratto autostradale, informa l’utenza riguardo a interventi programmati di verifica tecnica che impatteranno sulla circolazione all’altezza dello svincolo di Bussi/Popoli, in data lunedì 29 settembre.

L’intervento, finalizzato a garantire la sicurezza e l’efficienza infrastrutturale, prevede una temporanea interruzione del traffico in due specifiche aree dello svincolo, con orario previsto tra le 06:00 e le 07:00.

Nello specifico, sarà momentaneamente interrotta la rampa di deflusso dall’autostrada A25, destinata ai veicoli provenienti dall’interconnessione autostradale A14/A25 Pescara e diretti verso la viabilità ordinaria di Bussi/Popoli.

In alternativa, si raccomanda caldamente di utilizzare lo svincolo di Torre de’ Passeri/Casauria per consentire il regolare svolgimento delle operazioni di controllo.

Questa deviazione, seppur temporanea, è cruciale per minimizzare disagi e assicurare la continuità del flusso veicolare.

Parallelamente, sarà temporaneamente chiusa anche la rampa di immissione sull’autostrada A25, riservata ai veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria di Bussi/Popoli e diretti verso Roma, L’Aquila e Teramo.

Per evitare congestioni e garantire un’immissione sicura, si suggerisce di utilizzare lo svincolo successivo di Sulmona/Pratola Peligna.

L’intervento programmato rappresenta una componente essenziale del piano di manutenzione ordinaria della rete autostradale, volto a preservare l’integrità strutturale delle infrastrutture e a prevenire potenziali problematiche.

La temporanea sospensione del traffico, seppur limitata nel tempo, è una misura precauzionale necessaria per consentire ai tecnici specializzati di eseguire le verifiche richieste con la dovuta accuratezza e sicurezza.

La collaborazione da parte degli utenti della strada è fondamentale per il successo di tali operazioni e per il mantenimento di un sistema viario efficiente e sicuro.

Si invitano pertanto gli automobilisti a pianificare il proprio percorso tenendo conto di questa temporanea interruzione e a prestare la massima attenzione alla segnaletica presente sul posto.