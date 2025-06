Linea Verde: Sospensione Cautelare e Garanzie per i Danni

La Società Unica Abruzzese di Trasporto (Tua) ha preso visione dell’ordinanza n. 4292/2025 del Consiglio di Stato, che conferma la sospensione cautelare della Linea Verde precedentemente disposta dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Abruzzo. Questo atto giurisdizionale, tuttavia, articola un principio di fondamentale importanza: la sospensione del servizio, pur necessaria in sede di istruttoria, è potenzialmente idonea a generare danni economici significativi sia per l’azienda Tua stessa sia per l’intero ecosistema del trasporto pubblico locale.La decisione del Consiglio di Stato, come evidenziato in una nota ufficiale di Tua, introduce una condizione essenziale per la permanenza della misura cautelare: il comitato ricorrente dovrà garantire una fideiussione mensile a favore di Tua per tutta la durata del contenzioso. Questa garanzia finanziaria mira a coprire i potenziali danni derivanti dalla sospensione, quantificati in base a due indicatori chiave: l’incremento previsto dei livelli di inquinamento atmosferico e la conseguente contrazione delle vendite di titoli di trasporto. Questa impostazione sottolinea la complessità della valutazione di un servizio pubblico, che non si limita a considerazioni di efficienza operativa, ma tiene conto anche delle sue implicazioni ambientali e socio-economiche.”Ribadiamo la nostra piena fiducia nell’imparzialità e nell’operato della magistratura amministrativa – afferma il Presidente di Tua, Gabriele De Angelis – La decisione del Consiglio di Stato riconosce esplicitamente le positive esternalità che la Linea Verde è in grado di generare, e pertanto il potenziale danno che la sua sospensione può comportare. Il nostro impegno rimane volto alla piena attivazione del servizio e alla valorizzazione del tracciato per promuovere una mobilità realmente sostenibile e resiliente.”Il Direttore Generale dell’azienda di trasporti, Maxmilian Di Pasquale, aggiunge: “Il provvedimento del Consiglio di Stato costituisce un atto formale che riconosce i danni ambientali ed economici che derivano dalla mancata operatività della Linea Verde, e che potrebbero intensificarsi con l’introduzione del filobus. Questo passaggio rafforza in maniera significativa le nostre ragioni e ci spinge a perseverare nell’impegno per un sistema di trasporto pubblico innovativo, alimentato da fonti elettriche e rigorosamente rispettoso dell’ambiente. Non si tratta solamente di offrire un servizio, ma di contribuire attivamente a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a preservare il territorio.”Tua continuerà ad agire con determinazione, mirando a fornire un servizio efficiente, economicamente sostenibile e allineato agli standard di mobilità urbana più avanzati a livello europeo, consapevole che la mobilità del futuro deve essere al contempo inclusiva, accessibile e profondamente rispettosa dell’ambiente. L’azienda intende perseguire un approccio integrato, combinando investimenti tecnologici con una gestione oculata delle risorse, per rispondere alle esigenze di una collettività sempre più attenta alla sostenibilità.