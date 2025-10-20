Manovra 2026: RdI e lavoro, la svolta dell’assistenza sociale.

La manovra di bilancio 2026, in fase di definizione, si propone di ridefinire il paradigma dell’assistenza sociale, orientandola verso un approccio olistico che coniughi il sostegno alle fasce più vulnerabili della popolazione con un percorso attivo di reinserimento sociale e, prioritariamente, lavorativo.

Questa visione, esplicitata dalla Ministra del Lavoro Marina Calderone durante un convegno all’Aquila dedicato al bilancio sociale e alle politiche di inclusione, riflette una filosofia di governo che considera il lavoro come elemento cardine per la piena cittadinanza.

L’amministrazione guidata da Giorgia Meloni ha, negli ultimi tre anni, profuso un impegno significativo nella progettazione di interventi sociali mirati, ponendo l’accento sull’efficacia e sull’ampliamento dei beneficiari.

La lotta alla povertà, pur richiedendo ulteriori sforzi, vede nel reddito di inclusione (RdI) uno strumento evoluto rispetto alle precedenti misure di sostegno al reddito.

La sua forza risiede nella capacità di estendere la tutela a situazioni di fragilità complesse e spesso trascurate, come le donne che subiscono violenza, le vittime di caporalato, di tratta di esseri umani e di sfruttamento lavorativo.

L’RdI, in questa prospettiva, non si configura solamente come un trasferimento monetario, bensì come un investimento nel capitale umano, finalizzato a favorire l’autonomia e la resilienza dei soggetti coinvolti.

Si tratta di un approccio che integra il supporto economico con percorsi di formazione, orientamento al lavoro e accesso ai servizi essenziali, con l’obiettivo di interrompere il ciclo della povertà e promuovere l’emancipazione individuale e collettiva.

La manovra di bilancio 2026 intende inoltre rafforzare la collaborazione tra istituzioni, territori e comunità locali, riconoscendo il ruolo cruciale del tessuto sociale nella prevenzione e nella gestione delle situazioni di vulnerabilità.

Si punta a sviluppare progetti personalizzati, basati su un’analisi approfondita dei bisogni specifici dei beneficiari, e a promuovere l’integrazione sociale attraverso la partecipazione attiva alla vita civile e produttiva.

L’obiettivo ultimo è quello di costruire una società più equa e inclusiva, in cui ogni cittadino abbia la possibilità di realizzare il proprio potenziale e di contribuire al benessere comune.

Il bilancio sociale, pertanto, non è un mero esercizio contabile, ma uno strumento di valutazione dell’impatto delle politiche pubbliche e di indirizzo per il futuro, con l’imperativo di misurare non solo i risultati economici, ma anche il progresso sociale e la qualità della vita.