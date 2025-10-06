Marsilio e Stellantis: Atessa, motore strategico per l’Abruzzo.

La visita del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, presso lo stabilimento Stellantis di Atessa, affiancato dall’Assessore Tiziana Magnacca, ha rappresentato un’occasione cruciale per delineare il futuro di un polo industriale di primaria importanza per l’Abruzzo e per l’economia nazionale.

Accolti dai vertici europei dell’azienda, tra cui Jean-Philippe Imparato, responsabile Enlarged Europe e European brands, e dal direttore dello stabilimento, Paolo Accastello, i rappresentanti istituzionali hanno potuto approfondire le dinamiche produttive e le prospettive strategiche del sito, un punto nevralgico nella produzione europea di veicoli commerciali.

L’incontro ha confermato, secondo le parole del Presidente Marsilio, la centralità dello stabilimento di Atessa nel disegno industriale di Stellantis, sottolineando la rilevanza della presenza dei dirigenti europei come segno tangibile di impegno e di potenziale investimento.

Nonostante un contesto europeo caratterizzato da complesse sfide nel settore automobilistico, in particolare per quanto riguarda i veicoli commerciali, l’Abruzzo si candida a rimanere un fulcro produttivo strategico.

Lo stabilimento di Atessa, lungi dall’essere un semplice impianto di produzione, incarna un patrimonio industriale di inestimabile valore.

La sua vocazione europea, specializzata nella realizzazione di veicoli commerciali, lo rende un motore di sviluppo non solo regionale, ma nazionale, con ripercussioni significative sull’indotto e sull’occupazione.

La Regione Abruzzo si impegna a promuovere un ecosistema favorevole all’innovazione, alla formazione di competenze specializzate e alla creazione di posti di lavoro qualificati.

L’obiettivo è di sostenere la filiera automotive, dalla ricerca e sviluppo alla produzione, fino alla distribuzione e alla manutenzione, incentivando la collaborazione tra pubblico e privato.

Il futuro del settore automobilistico è intrinsecamente legato alla transizione ecologica e alla digitalizzazione.

La Regione Abruzzo, consapevole di questa trasformazione epocale, intende supportare Stellantis e l’intero tessuto industriale regionale nell’adozione di tecnologie all’avanguardia, nella promozione di una mobilità sostenibile e nella creazione di nuove opportunità di business.

Il dialogo costruttivo tra istituzioni e imprese, basato sulla condivisione di obiettivi e sulla definizione di strategie comuni, si configura come la chiave per affrontare le sfide del futuro e consolidare la competitività del territorio, posizionando l’Abruzzo come un polo di eccellenza nel panorama industriale europeo.