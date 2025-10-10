Mobilità aerea urbana: l’Italia guida il progetto pilota Prime Air

L’avvento della mobilità aerea urbana e regionale in Italia si materializza con un progetto pilota di portata internazionale, inaugurato a San Salvo, in Abruzzo.

L’iniziativa, portata avanti da Prime Air, segna una svolta cruciale, rappresentando la prima implementazione al di fuori degli Stati Uniti e consacrando l’Italia, e in particolare l’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), come leader nell’adozione di soluzioni innovative nel settore dei trasporti.

La riunione tecnica, a cui hanno partecipato figure istituzionali di spicco come i presidenti delle regioni Abruzzo e Molise, Marco Marsilio e Francesco Roberti, insieme a rappresentanti di Enac e Amazon Prime Air, ha delineato lo stato di avanzamento del programma.

Questo non si limita alla semplice consegna di merci tramite droni, ma apre a una visione più ampia di riconfigurazione delle infrastrutture e dei servizi di trasporto.

Francesco Roberti ha sottolineato come l’introduzione di droni per la consegna rappresenti un’opportunità strategica per il Molise, una regione spesso penalizzata da barriere geografiche e infrastrutturali.

L’utilizzo di questa tecnologia, in sinergia con un approccio sostenibile, mira a rafforzare i legami territoriali e superare le limitazioni del trasporto tradizionale, migliorando l’accessibilità e riducendo l’impatto ambientale.

Marco Marsilio ha esaltato il ruolo dell’Abruzzo come polo attrattivo per l’innovazione, evidenziando come l’accoglienza di questo progetto pilota di Amazon Prime Air sia un riconoscimento tangibile della capacità del territorio di promuovere lo sviluppo tecnologico e logistico.

San Salvo, con la sua vocazione industriale e la sua posizione strategica, si conferma un punto di riferimento per il Centro-Sud Italia, in grado di catalizzare investimenti e generare nuove opportunità di lavoro.

L’Enac, guidato dal Presidente Pierluigi Di Palma, guarda al futuro con ambizione, promuovendo una mobilità aerea sostenibile e integrata.

Il progetto di Regional Air Mobility (RAM), di cui Di Palma è fervente sostenitore, ambisce a rimodulare radicalmente le connessioni aeree, introducendo collegamenti aria-aria tra aeroporti e aree limitrofe.

Questo approccio innovativo non solo facilita la consegna rapida e efficiente in zone remote o difficilmente raggiungibili, ma getta le basi per una nuova era della mobilità, dove il cielo non è più un limite, ma uno spazio da esplorare e valorizzare.

L’iniziativa Prime Air non è solo un esperimento tecnologico, ma un investimento nel futuro del sistema paese, un’opportunità per modernizzare le infrastrutture, creare nuove competenze e posizionare l’Italia come leader nell’innovazione nel settore dei trasporti, con un impatto positivo sull’economia e sulla qualità della vita dei cittadini.

La sfida è quella di integrare questa nuova tecnologia in modo responsabile e sostenibile, garantendo la sicurezza e tutelando l’ambiente.