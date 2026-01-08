Riqualificare il Futuro: Giovani Abruzzesi Progettano Comunità Resilienti

“Riqualificare il Futuro: Progetti per Comunità Resilienti” – Un’opportunità per gli studenti abruzzesiAnce Giovani lancia “Riqualificare il Futuro”, un concorso di idee rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, con l’obiettivo di stimolare una riflessione innovativa e proattiva sul ruolo degli spazi pubblici.

La sfida è trasformare edifici obsoleti o scarsamente utilizzati in strutture dinamiche e inclusive: residenze studentesche collaborative, spazi di co-living per giovani professionisti, o hub di co-working che favoriscano la nascita di nuove imprese e il networking. L’iniziativa, prorogata fino al 19 gennaio, non si limita a un esercizio di progettazione architettonica, ma aspira a coltivare una nuova generazione di cittadini consapevoli e capaci di contribuire attivamente al miglioramento del proprio territorio.

Il concorso rappresenta un’occasione irripetibile per gli studenti abruzzesi, una regione che vanta una solida tradizione di eccellenza in iniziative di questo tipo.

Le scuole medie abruzzesi hanno costantemente brillato nel concorso “Macroscuola”, distinguendosi per la capacità di proporre soluzioni originali e visionarie.

I progetti presentati hanno spesso occupato i primi posti a livello nazionale, testimoniando la sensibilità degli studenti verso le sfide del recupero urbano e la loro propensione all’innovazione.

Questo successo riflette un impegno concreto da parte degli istituti scolastici e dei docenti, che hanno saputo tradurre in progetti concreti la passione per l’architettura sostenibile e l’attenzione al benessere della comunità.

Partecipare a “Riqualificare il Futuro” non è semplicemente una competizione, ma un percorso formativo di grande valore.

I ragazzi potranno esplorare un settore professionale in rapida evoluzione, ricco di opportunità e stimoli creativi.

Il processo di progettazione collaborativa favorirà lo sviluppo di competenze cruciali, come la capacità di problem solving, la gestione del lavoro di gruppo e la comunicazione efficace.

I progetti dovranno integrare principi di architettura bioclimatica, accessibilità universale, utilizzo di materiali eco-compatibili e integrazione con il tessuto urbano esistente.

Si incoraggiano proposte che prevedano l’utilizzo di tecnologie innovative, come la domotica, l’Internet of Things e l’energia rinnovabile.

Il premio in palio è significativo: 10.000 euro per la classe vincitrice, 6.000 euro per la seconda classificata e 4.000 euro per la terza.

L’iniziativa è promossa con entusiasmo dai presidenti delle sezioni Ance Giovani di Abruzzo, Chieti Pescara, Teramo e L’Aquila, che auspicano una rinnovata partecipazione delle scuole abruzzesi.

L’obiettivo è quello di fornire agli studenti un’ulteriore piattaforma per esprimere la loro creatività e contribuire a plasmare un futuro più sostenibile, inclusivo e vivibile per tutti.

Si tratta di un investimento sul capitale umano, un riconoscimento del potenziale innovativo dei giovani e un impegno concreto per il futuro delle nostre città.