Ruzzo Reti: bilancio solido e crescita sostenibile nel 2025

L’assemblea dei sindaci dei Comuni soci di Ruzzo Reti ha ratificato, con unanime consenso, i risultati del primo semestre 2025 e le proiezioni per il 2026, delineando un quadro finanziario solido e orientato alla crescita sostenibile.

Il bilancio, improntato a una gestione oculata delle risorse, non solo conferma un’efficace razionalizzazione delle spese, ma anche l’impegno a indirizzare investimenti strategici a beneficio del territorio.

Un elemento di particolare rilievo è rappresentato dall’incremento dell’utile d’esercizio, che, rispetto ai 228.426 euro del primo semestre del 2024, si attesta a 368.967 euro nel periodo analogo del 2025.

Questo dato tangibile testimonia la capacità di Ruzzo Reti di consolidare la propria resilienza economica, generando valore aggiunto per i soci e per l’intera comunità territoriale.

L’azienda dimostra di saper coniugare performance finanziaria e responsabilità sociale.

La riduzione significativa delle svalutazioni dei crediti, attestata a 850.476 euro, inferiore alle previsioni iniziali, è frutto di due azioni sinergiche.

La prima è una rigorosa attività di analisi del portafoglio crediti, volta a comprendere le dinamiche di pagamento degli utenti e a identificare potenziali criticità.

La seconda è un efficace programma di recupero crediti, sostenuto da procedure amministrative e tecniche ottimizzate, che massimizzano la riscossione delle somme dovute.

Questa duplice approccio riflette un’attenzione costante al monitoraggio e alla gestione del rischio finanziario.

Le proiezioni per il 2026 prefigurano un ulteriore rafforzamento della struttura aziendale, con un utile d’esercizio destinato a crescere in maniera esponenziale rispetto al 2025.

Questa crescita è sostenuta da una drastica riduzione dei costi relativi a servizi, approvvigionamento di materie prime e gestione del personale, segnando un passo decisivo verso una maggiore efficienza operativa e un uso ottimale delle risorse interne.

La prospettiva finanziaria a medio termine suggerisce una traiettoria di crescita robusta e sostenibile.

“I risultati ottenuti confermano la validità del percorso intrapreso da Ruzzo Reti, basato su un approccio attento alla sostenibilità economica, investimenti strategici e una visione a lungo termine.

Questo modello ci consente di affrontare le sfide attuali con responsabilità e trasparenza, e di guardare al futuro con ottimismo, aprendo a nuove opportunità di collaborazione e integrazione di servizi, per il bene dei cittadini e del territorio”, ha dichiarato la presidente di Ruzzo Reti, Alessia Cognitti.

L’assemblea ha inoltre deliberato l’avvio di un’approfondita analisi tecnico-giuridico-economica volta a valutare la fattibilità della costituzione di una società multiservizi a livello provinciale.

Questa iniziativa strategica, approvata con voto unanime, riflette la volontà di creare sinergie tra diversi servizi pubblici, ottimizzando le risorse e migliorando l’offerta ai cittadini.

L’impegno dei sindaci testimonia una visione condivisa per lo sviluppo del territorio.

I dati consolidati evidenziano un’economia equilibrata, capace di garantire la continuità del servizio idrico e di alimentare nuove prospettive di crescita, preservando al contempo la solidità finanziaria della società.