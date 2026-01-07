Stellantis 2025: produzione in calo, futuro in bilico.

Il quadro industriale di Stellantis nel 2025 rivela una contrazione significativa della produzione, attestandosi a 379.706 unità, un dato che contrasta con i livelli pre-pandemia e segnala una fase di profonda transizione per il gruppo.

Questa cifra rappresenta un declino del 20% rispetto all’anno precedente, con un calo più marcato, pari al -24,5%, specificatamente nel settore delle autovetture, che si attestano a 213.706 unità.

I veicoli commerciali, pur subendo una riduzione, mostrano una perdita più contenuta, con 166.000 unità prodotte, corrispondente a una diminuzione del 13,5%.

La portata di questa involuzione è resa ancora più evidente se si confronta la produzione del 2025 con i livelli del 2023, quando il gruppo aveva superato la soglia di 751.384 veicoli.

Questo crollo quasi dimezzamento in soli due anni solleva interrogativi cruciali sulla sostenibilità del modello industriale attuale e sulla necessità di interventi strategici tempestivi.

La luce in questo scenario apparentemente cupo proviene da Mirafiori, dove si registra un incremento della produzione, un segnale che potrebbe indicare un potenziale di riscatto grazie a nuovi investimenti o riallocazioni di risorse.

Tuttavia, l’analisi di Ferdinando Uliano, segretario generale Fim Cisl, sottolinea con urgenza la necessità di anticipare l’implementazione del nuovo piano industriale.

La contrazione della produzione non è semplicemente una questione di numeri; riflette una convergenza di fattori complessi che includono la transizione verso la mobilità elettrica, l’evoluzione delle dinamiche di mercato globali, le interruzioni delle catene di approvvigionamento e le trasformazioni nelle abitudini dei consumatori.

Per Stellantis, questo momento cruciale richiede una visione strategica lungimirante e un impegno concreto in investimenti mirati.

L’introduzione di nuovi modelli, innovativi e in linea con le esigenze del mercato, si presenta come un imperativo.

Non si tratta solo di incrementare la produzione, ma di creare un portafoglio prodotti attrattivo e competitivo, in grado di rispondere alle crescenti richieste di veicoli elettrici e ibridi, oltre a garantire l’evoluzione sostenibile dei modelli a combustione interna.

L’incertezza che grava sul futuro del settore automotive a livello globale impone a Stellantis di adottare un approccio proattivo, focalizzato sulla flessibilità, l’efficienza e l’innovazione.

La capacità di adattarsi rapidamente alle nuove sfide e di sfruttare le opportunità emergenti sarà determinante per il successo a lungo termine del gruppo.

Il segno positivo proveniente da Mirafiori è un indizio, ma la strada per il riscatto passa attraverso una profonda riflessione strategica e un investimento mirato nel futuro della mobilità.