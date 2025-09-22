Svincolo Teramo Est chiuso: controlli sulla A24 tra notte e mattina.

Comunicato Importante: Interruzione Temporanea di Accesso allo Svincolo di Teramo Est – A24La società Strada dei Parchi informa l’utenza che, nell’ambito di un piano di manutenzione programmata volto a garantire la sicurezza e l’efficienza della rete autostradale, si rende necessaria l’esecuzione di controlli periodici all’interno della Galleria Cartecchio, situata sull’Autostrada A24.

Per consentire l’intervento tecnico, che si svolgerà nella notte tra mercoledì 24 settembre e giovedì 25 settembre, sarà inevitabile la chiusura temporanea dello svincolo di Teramo Est.

Tale decisione, pur deplorevole, è dettata da imprescindibili esigenze di sicurezza e dalla complessità delle operazioni di ispezione.

Nello specifico, la chiusura interesserà sia la rampa di accesso a Teramo proveniente dall’A24 e dalla Strada Statale 80 Teramo-Mare, sia la rampa di accesso all’A24, diretta verso L’Aquila/A25/Roma e verso Teramo-Mare, proveniente da Giulianova.

Si tratta di una restrizione mirata a proteggere gli operatori impegnati nei controlli e a prevenire potenziali disagi per la circolazione veicolare.

Al fine di minimizzare l’impatto sulla fluidità del traffico, l’utenza è invitata a percorrere, durante il periodo di chiusura, percorsi alternativi, che prevedono l’utilizzo delle rotatorie di Viale Europa.

Questo nodo viario, appositamente configurato, permetterà di gestire il flusso veicolare proveniente dalla Strada Statale 80 Teramo-Mare e dall’Autostrada A24, diretto alla viabilità ordinaria di Teramo, e da Giulianova, diretto all’Autostrada A24 e alla Strada Statale 80 Teramo-Mare.

Strada dei Parchi consiglia vivamente agli automobilisti di pianificare il proprio percorso in anticipo, tenendo conto della temporanea indisponibilità dello svincolo di Teramo Est.

La società si impegna a ripristinare la piena operatività dello svincolo nel più breve tempo possibile, al termine delle verifiche programmate.

Informazioni aggiornate e dettagliate sul traffico, inclusi eventuali percorsi alternativi consigliati, saranno disponibili attraverso i canali informativi di Strada dei Parchi, tra cui il sito web ufficiale, i pannelli a messaggio variabile lungo la rete autostradale e i canali social.

La collaborazione dell’utenza è fondamentale per garantire la sicurezza di tutti e per agevolare il rapido completamento dei lavori.