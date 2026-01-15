Teramo: un milione e duecento mila euro per riparare le strade danneggiate

La Provincia di Teramo riceverà un finanziamento significativo, pari a oltre un milione e duecentomila euro, stanziato dal Dipartimento della Protezione Civile, per interventi urgenti e complessi sulla rete stradale provinciale.

L’assegnazione di queste risorse è una risposta concreta alle segnalazioni inoltrate dalla Provincia stessa, che ha evidenziato la grave compromissione di due arterie vitali: la provinciale 61 di Campiglio di Campli e la 34/E in località Vicente di Castiglione Messer Raimondo, entrambe duramente colpite dagli eventi meteorologici estremi del 2023.

L’intervento non si limiterà a una mera riparazione superficiale, ma prevede una profonda riqualificazione delle infrastrutture, focalizzata sulla gestione del rischio idrogeologico.

I lavori, suddivisi tra le due strade, includeranno la riorganizzazione e il potenziamento dei sistemi di deflusso delle acque, con l’obiettivo primario di mitigare l’impatto erosivo dei corsi d’acqua e dei franamenti che interessano i versanti circostanti.

Saranno inoltre previste operazioni di pulitura delle scarpate e l’installazione di barriere di protezione, mirate a consolidare il terreno e a prevenire ulteriori cedimenti.

Nello specifico, un finanziamento di 500.000 euro sarà destinato alla provinciale 61, di cui 150.000 euro saranno impiegati per il ripristino della sede stradale e la rifacimento del manto asfalti.

La provinciale 34/E, data la maggiore gravità dei danni, riceverà un contributo più consistente, pari a 750.000 euro.

Il presidente della Provincia, Camillo D’Angelo, sottolinea come la fragilità del territorio, aggravata da una gestione inadeguata dei versanti e dalla crescente intensità degli eventi meteorologici, sia un fattore determinante nel degrado della rete stradale provinciale.

Questa analisi evidenzia un legame sempre più evidente tra il cambiamento climatico, l’aumento della frequenza e dell’intensità delle precipitazioni estreme e la vulnerabilità delle infrastrutture.

L’erosione del suolo, amplificata dalla mancanza di interventi di manutenzione preventiva e dalla scomposizione delle tecniche di consolidamento, contribuisce in maniera significativa all’instabilità dei versanti e alla progressiva distruzione delle strade.

L’avvio dei lavori, programmato per la primavera, rappresenta un passo cruciale per garantire la sicurezza e la continuità dei collegamenti tra i centri abitati, ma si pone anche come un’occasione per ripensare l’approccio alla gestione del territorio, integrando pratiche di prevenzione del rischio idrogeologico e promuovendo una maggiore consapevolezza dell’importanza di un rapporto sostenibile con l’ambiente.

Il finanziamento, pertanto, va considerato non solo come un intervento emergenziale, ma come un investimento strategico per il futuro della provincia.