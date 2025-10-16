Viadotto Valle Orsara: Abbattimento controllato per un futuro più sicuro.

All’alba, sul versante appenninico dell’autostrada A24, in prossimità di Tornimparte, si è concluso un intervento di ingegneria civile di precisione: l’abbattimento controllato di una sezione occidentale del viadotto Valle Orsara.

L’operazione, eseguita con microcariche esplosive, ha avuto una durata brevissima, un fulmine di lavoro pianificato meticolosamente per minimizzare l’impatto sulla viabilità e garantire la riapertura rapida e sicura in entrambe le direzioni di marcia.

Toto Costruzioni Generali, protagonista dell’intervento, ha sottolineato come questa azione si inserisca in un più ampio progetto di risanamento e potenziamento sismico di un’infrastruttura cruciale.

Questo intervento specifico rappresenta una tappa fondamentale di un piano organico che interessa un tratto autostradale particolarmente sensibile, situato tra Tornimparte e L’Aquila Ovest.

Toto Costruzioni Generali, con un solido track record, ha già completato e consegnato diciotto nuovi viadotti, tutti conformi alle più recenti normative antisismiche.

Parallelamente, i lavori proseguono su altri tre viadotti, con la realizzazione di nuove campate in acciaio corten sulla carreggiata in direzione Roma, mentre il lato opposto verso L’Aquila ha già beneficiato di una ricostruzione completa e riapertura al traffico.

Il viadotto Valle Orsara, un’imponente struttura risalente agli anni Sessanta, si erge in una delle zone più elevate della penisola italiana, superando il migliaio di metri di altitudine.

La sua posizione strategica lo espone a condizioni ambientali estreme, tra cui significative escursioni termiche tipiche dell’Appennino.

L’originale viadotto, una struttura in cemento armato lunga 150 metri e articolata su quattro campate, sarà sostituito da un’opera innovativa che incarna le più avanzate tecnologie ingegneristiche.

Il nuovo viadotto, un ibrido sofisticato di acciaio corten e calcestruzzo ad alte prestazioni, è stato concepito per resistere agli impatti di un ambiente montano dinamico e sismicamente attivo.

La progettazione aderisce rigorosamente alle normative del 2018, con un focus particolare sulla resilienza sismica.

L’utilizzo di isolatori sismici di ultima generazione, dispositivi che disaccoppiano la struttura dalle onde sismiche, combinato con la maggiore elasticità dei materiali impiegati, conferisce al nuovo viadotto una capacità di assorbimento delle vibrazioni significativamente superiore rispetto alla precedente configurazione.

Durante l’intero periodo di lavori, la continuità del traffico autostradale è stata garantita attraverso un sistema di deviazioni temporanee sulla carreggiata opposta, un elemento essenziale per limitare al minimo i disagi per gli utenti.

Questo approccio, lungimirante e attento alla fluidità del traffico, è stato adottato in tutti gli interventi di adeguamento sismico, riconoscendo l’importanza strategica dell’autostrada per la Protezione Civile.

La sua funzione di collegamento primario tra Roma e L’Aquila, e la sua posizione cruciale all’intersezione delle principali dorsali autostradali nazionali, la rendono un’arteria vitale per la mobilità e la risposta alle emergenze.

Il progetto testimonia un impegno concreto verso la sicurezza delle infrastrutture e la continuità dei servizi essenziali per il Paese.