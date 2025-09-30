Abruzzo, il Consiglio diviso sul conflitto israelo-palestinese

Il Consiglio Regionale Abruzzese si è diviso in un acceso dibattito sulle complesse dinamiche del conflitto israelo-palestinese, evidenziando una frattura ideologica che si riflette nelle diverse posizioni assunte dai gruppi consiliari.

L’approvazione, per larga maggioranza, di due risoluzioni contrastanti – una promossa dalla coalizione di centrodestra e l’altra presentata dal gruppo Azione – testimonia la difficoltà di trovare un terreno comune su un tema geopolitico di tale delicatezza.

La discussione, protrattasi per oltre due ore, ha visto l’infrazione del fronte di centrosinistra, con una spaccatura che ha impedito l’approvazione dei documenti proposti dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle.

Questi ultimi, infatti, puntavano a una posizione più marcata a favore della popolazione di Gaza, sollecitando misure più incisive per alleviare la crisi umanitaria in atto e promuovendo il riconoscimento dello Stato palestinese.

La risoluzione Pavone, sostenuta sia dal centrodestra che da parte delle opposizioni, sebbene approvata, ha generato polemiche per il suo esplicito riferimento al piano di pace proposto dall’amministrazione Trump.

Questo punto, in particolare, ha suscitato l’opposizione di settori del centrosinistra, che lo considerano inadeguato a garantire una soluzione equa e duratura del conflitto, e potenzialmente compromettente rispetto a principi di autodeterminazione e giustizia.

La posizione di Pavone, che vede nel piano Trump un punto di riferimento per la mediazione, ha stimolato un acceso confronto sulle priorità da perseguire in termini di politica estera regionale.

L’impegno assunto dai capigruppo di maggioranza, volto a sollecitare il Presidente della Regione, Marco Marsilio, a sostenere ogni iniziativa del governo italiano finalizzata alla risoluzione del conflitto, sottolinea l’intenzione di allineare la politica abruzzese alle direttive nazionali.

Tuttavia, i documenti bocciati dal centrosinistra – che prevedevano il riconoscimento dello Stato palestinese, un immediato cessate il fuoco e l’interruzione di scambi commerciali e cooperazione tra la Regione e Israele – rappresentano un’alternativa radicale, improntata a una forte critica delle politiche israeliane e a un sostegno attivo alla causa palestinese.

L’assenza di unanimità, come lamentato dall’esponente di Azione, evidenzia la difficoltà di superare le divergenze ideologiche e di adottare una posizione unitaria su una questione così complessa.

Il dibattito abruzzese, in definitiva, riflette le tensioni che attraversano il panorama politico italiano e internazionale, e pone l’accento sulla necessità di un approccio più critico e costruttivo per affrontare le sfide poste dal conflitto israelo-palestinese, promuovendo al contempo il dialogo e la cooperazione tra tutte le parti coinvolte.

La volontà di allineamento con le politiche governative, contrapposta alla richiesta di azioni più incisive per la tutela dei diritti umani e l’autodeterminazione del popolo palestinese, costituisce il cuore del disaccordo che ha animato il Consiglio Regionale.