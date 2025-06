Ballottaggio a Ortona: Affluenza in calo, sfida cruciale.

Ortona, città abruzzese al centro di un’attenzione nazionale, si appresta a definire il proprio futuro amministrativo con un ballottaggio che si preannuncia cruciale. La percentuale di elettori recatisi alle urne al termine della giornata, pari al 53,16%, riflette una sensibile riduzione rispetto all’entusiasmo riscontrato nel primo turno elettorale, quando il 60,86% degli aventi diritto aveva espresso il proprio voto. Questo calo dell’affluenza potrebbe preludere a dinamiche inattese, influenzando potenzialmente l’esito della competizione.Lo scontro politico si configura come un duello apertamente di centrodestra, con due figure che incarnano visioni contrastanti per il futuro della comunità ortonese. Angelo Di Nardo, candidato sostenuto da una coalizione ampia e variegata, che include la forza propulsiva di Fratelli d’Italia e tre liste civiche – “Città che Amo”, “Forza Giusta per Ortona” e “Di Nardo Sindaco” – si presenta come interprete di una visione orientata a un rinnovamento profondo e radicato nel tessuto sociale. Il suo risultato al primo turno, con 3.512 voti (26,93% delle preferenze), testimonia un solido bacino elettorale, ma non garantisce la vittoria al ballottaggio.A contendere la poltrona è Nicola Fratino, appoggiato da una coalizione che vede la partecipazione di Forza Italia, Lega e “Noi Moderati”, affiancati da due liste civiche – “Alleanza per Ortona” e “Ortona Popolare”. Il suo punteggio al primo turno, pari a 3.025 voti (23,2%), lo pone in una posizione di sfida, richiedendo un’ulteriore mobilitazione del suo elettorato e un’attenta strategia di comunicazione.L’atmosfera elettorale è tesa, con entrambe le parti impegnate in un’intensa attività di sensibilizzazione, volta a convincere gli indecisi e a consolidare il proprio consenso. La scelta del prossimo sindaco di Ortona, al di là delle appartenenze politiche, si prospetta come un momento decisivo per la città, che si trova ad affrontare sfide complesse, tra cui la riqualificazione urbana, lo sviluppo economico e il miglioramento dei servizi alla cittadinanza.Parallelamente alle elezioni amministrative, si è registrato un significativo coinvolgimento degli elettori anche in occasione dei referendum, con una partecipazione pari al 51,4% degli aventi diritto. Questo dato, pur inferiore a quello del primo turno elettorale, conferma l’interesse diffuso dei cittadini verso le tematiche proposte e la volontà di esercitare il proprio diritto democratico. Lo spoglio delle schede comunali è attualmente in corso, e i risultati definitivi saranno comunicati nelle prossime ore, determinando così il futuro amministrativo di Ortona.