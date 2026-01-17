Cultura, ponte per la pace: riflessioni da L’Aquila, Capitale 2026.

Nell’attuale panorama globale, segnato da crescenti tensioni e drammatiche riprese di conflitti che minacciano la stabilità e la serenità, l’importanza della cultura assume una risonanza particolarmente acuta.

Più che un mero insieme di espressioni artistiche o tradizioni folkloristiche, la cultura si configura come una forza propulsiva per la comprensione reciproca e, di conseguenza, per la costruzione di una pace duratura.

Questa affermazione, recentemente riaffermata con forza dal Presidente della Repubblica durante l’inaugurazione di L’Aquila come Capitale Italiana della Cultura 2026, ci invita a riflettere sul ruolo cruciale che la cultura può svolgere nel contrasto alla violenza e alla divisione.

La cultura, in senso ampio, abbraccia un universo di significati che vanno oltre l’arte in senso stretto.

Comprende la storia, le lingue, le tradizioni, i valori, le credenze, le conoscenze scientifiche, le innovazioni tecnologiche e le pratiche sociali di un popolo.

È il tessuto connettivo che lega generazioni, definisce identità e fornisce un quadro di riferimento per interpretare il mondo.

Promuovere la cultura significa, quindi, coltivare la capacità di ascolto, di empatia, di dialogo interculturale e di rispetto per la diversità.

In un’epoca caratterizzata da un’accelerazione della globalizzazione e da una crescente interdipendenza tra nazioni, la cultura si rivela un ponte essenziale per superare le barriere linguistiche, religiose e ideologiche.

La conoscenza delle diverse culture permette di comprendere le motivazioni, le paure e le aspirazioni altrui, favorendo la creazione di legami di fiducia e cooperazione.

Un’educazione culturale diffusa, che promuova il pensiero critico e la consapevolezza storica, è un antidoto potente contro l’intolleranza, il pregiudizio e l’estremismo.

Il riconoscimento de L’Aquila come Capitale Italiana della Cultura 2026 rappresenta un’opportunità straordinaria per valorizzare il patrimonio culturale italiano, non solo in termini di monumenti e opere d’arte, ma soprattutto come motore di sviluppo sociale ed economico.

Le iniziative culturali, i festival, gli eventi artistici e i programmi educativi possono contribuire a rivitalizzare il tessuto urbano, a creare nuove opportunità di lavoro e a rafforzare l’identità locale.

Tuttavia, la promozione della cultura non deve limitarsi a un’azione di tipo puramente celebrativo o di intrattenimento.

È fondamentale che sia accompagnata da un impegno costante per la salvaguardia del patrimonio culturale materiale e immateriale, per la ricerca scientifica e per la formazione di nuove figure professionali in grado di interpretare e diffondere la cultura in modo innovativo e accessibile a tutti.

In un mondo sempre più complesso e frammentato, la cultura rappresenta una risorsa inestimabile per costruire un futuro di pace, prosperità e giustizia sociale.

La sua difesa e promozione devono essere una priorità per ogni individuo e per ogni istituzione.