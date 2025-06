Giulianova per la Pace: Appello per lo Stato di Palestina e Emergency

Il Consiglio Comunale di Giulianova, in un gesto di profonda responsabilità civica e condivisione di valori umanitari, ha espresso un forte appello per la pace e il riconoscimento dello Stato di Palestina, integrando tale impegno con l’adesione alla campagna di Emergency – R1pud1A, un’iniziativa volta a promuovere l’abbandono di pratiche che perpetuano la sofferenza e la violenza. La decisione, assunta in una seduta straordinaria richiesta dalle minoranze consiliari, testimonia una convergenza trasversale tra maggioranza e opposizione, spinta dalla gravità della crisi umanitaria che affligge la Striscia di Gaza.L’iniziativa, che ha visto la partecipazione attiva di consiglieri regionali di spicco come Luciano D’Amico e Dino Pepe, e del prof. Luca Mastrocola, ha generato un vivace dibattito, animato dalla presenza attenta e partecipe di numerosi cittadini. L’assemblea ha unanimemente approvato un appello formale rivolto alle istituzioni nazionali e internazionali, sollecitando un intervento urgente e concreto per alleviare le sofferenze della popolazione gazzana e promuovere una soluzione pacifica e duratura, basata sul principio dei “due Stati per due popoli,” un imperativo per garantire la dignità e l’autodeterminazione di entrambe le popolazioni.Parallelamente, è stata approvata a maggioranza, con il sostegno unanime dei consiglieri di opposizione, del Sindaco e di due esponenti della maggioranza, la mozione di adesione alla campagna di Emergency, un’organizzazione che opera da anni fornendo assistenza medica e umanitaria in aree di conflitto e povertà estrema. Questa scelta sottolinea l’impegno concreto di Giulianova a sostenere iniziative volte a fornire aiuto materiale e a promuovere la risoluzione pacifica dei conflitti. L’astensione degli altri consiglieri maggioranzari evidenzia, tuttavia, la complessità e le diverse sensibilità presenti nel panorama politico locale.Per i gruppi consiliari proponenti – Il Cittadino Governante, Partito Democratico e Coltura Politica/NOs-Noi – questa seduta rappresenta un momento cruciale, un punto di partenza per un’azione collettiva che si spera possa estendersi ad altri comuni e alla Regione Abruzzo. L’obiettivo è esercitare una pressione democratica mirata a spingere l’Italia e l’Unione Europea ad assumere un ruolo più attivo e responsabile nella ricerca di soluzioni concrete e durature alla crisi, promuovendo un impegno politico e diplomatico volto a garantire il rispetto dei diritti umani, la sicurezza e la prosperità di tutti i popoli coinvolti. L’azione intrapresa da Giulianova si pone, dunque, come un esempio di impegno civile e di solidarietà internazionale, auspicando una risposta corale da parte delle istituzioni e della società civile per affrontare le sfide umanitarie e politiche che affliggono il Mediterraneo e il mondo.