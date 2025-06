Nuova Pescara, crescono i dubbi: la sindaca Trulli chiede confronto

A poco più di un anno e mezzo dalla data prevista per la nascita di Nuova Pescara, il primo gennaio 2027, l’entusiasmo iniziale si stempera in un crescente fermento di preoccupazioni e dissenso tra i cittadini coinvolti. L’esperienza concreta dell’integrazione dei servizi, lungi dall’essere un processo fluido, sta rivelando complessità e difficoltà che alimentano dubbi sulla sostenibilità e l’efficacia di questa ambiziosa operazione di fusione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore.La sindaca di Spoltore, Chiara Trulli, esprime apertamente queste perplessità in un’intervista all’ANSA, focalizzandosi in particolare sulle criticità emerse nel tentativo di armonizzare i servizi comunali. L’associazione di funzioni semplici, fino ad ora, si è dimostrata più ardua del previsto. La sindaca si interroga legittimamente su cosa accadrà quando si passerà all’integrazione di servizi di maggiore rilevanza, quelli che incidono direttamente sulla qualità della vita dei cittadini e che richiedono una profonda comprensione delle loro esigenze e un rapporto di prossimità. L’associazione graduale, basata su cicli biennali, si rivela problematica: se l’implementazione di pochi servizi, programmati con largo anticipo, incontra ostacoli significativi, quali garanzie si possono offrire per l’integrazione di funzioni più complesse e sensibili?L’ipotesi di un rinvio della data di costituzione di Nuova Pescara al 2029, attualmente in discussione, ha portato la sindaca a richiedere un confronto urgente con la Regione Abruzzo per valutare le implicazioni e le possibili soluzioni. La preoccupazione non è tanto legata a un’esigenza di difesa di identità locali – Trulli nega categoricamente qualsiasi intento campanilistico o legame con dinamiche di potere – ma piuttosto alla gestione dell’attuale governance di Spoltore e alla necessità di affrontare un complesso esercizio di condivisione di funzioni nei prossimi anni.Il rischio, come evidenziato dalla sindaca, è quello di generare disservizi anziché benefici per i cittadini di Spoltore, se l’operazione di fusione non sarà gestita con una visione strategica e un approccio metodologico adeguato. Non si tratta di un rifiuto a priori della fusione, ma di una critica puntuale al “modus operandi” del processo, che lamenta una carenza di progettualità.L’aspetto finanziario contribuisce ad acuire le resistenze. Il livello di tassazione a Spoltore è tra i più bassi della regione, e la tariffa rifiuti è inferiore di oltre la metà rispetto a quella di Pescara e Montesilvano. Questo divario, percepito come un onere aggiuntivo per i cittadini spoletini, rende difficile individuare le reali convenienze derivanti dalla fusione. L’assenza di un progetto chiaro e condiviso, in grado di illustrare in modo convincente i vantaggi attesi, alimenta il dissenso e mina la fiducia dei cittadini. La necessità di una comunicazione trasparente e di una pianificazione dettagliata, che tenga conto delle specificità di ogni territorio e che dimostri un reale impegno verso il benessere della comunità, è diventata urgente per garantire il successo di questa operazione di cambiamento. La visione di una nuova città deve essere un progetto che abbracci il futuro, preservando al contempo l’identità e le peculiarità di ogni comunità.