Pescara al voto: Pettinari lancia la sfida per il futuro.

L’orizzonte di Pescara si proietta verso il voto parziale dell’8 e 9 marzo, un’occasione cruciale per riaccendere un dialogo interrotto e ridisegnare il futuro della città.

Domenico Pettinari, candidato sindaco civico, inaugura la campagna elettorale delineando un programma ambizioso e pragmatico, volto a rispondere alle complesse sfide che Pescara si trova ad affrontare.

La sua visione trascende la mera gestione amministrativa, aspirando a un rinnovamento profondo che ponga al centro i bisogni e le aspirazioni dei cittadini.

Il percorso tracciato da Pettinari e dalla sua squadra si articola attorno a pilastri fondamentali.

La tutela ambientale non è concepita come un’aggiunta estetica, ma come un imperativo categorico per garantire la sostenibilità del territorio, preservando la bellezza del litorale abruzzese e valorizzando le risorse montane.

Si tratta di ripensare l’urbanistica in chiave resiliente, capace di mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici e di promuovere la transizione verso un’economia circolare, con particolare attenzione alla gestione innovativa dei rifiuti urbani.

Il decoro urbano è strettamente legato alla riqualificazione delle aree degradate e al miglioramento della qualità della vita, con interventi mirati a favorire la mobilità sostenibile e a rendere la città più accessibile a tutti.

La viabilità, nodale per il rilancio economico, richiede un’analisi approfondita delle criticità esistenti e la progettazione di soluzioni efficaci, che integrino infrastrutture moderne e trasporto pubblico efficiente.

Il commercio e il turismo, motori dell’economia locale, necessitano di un supporto strategico, che promuova l’innovazione, la digitalizzazione e la creazione di sinergie tra i diversi attori del settore.

La valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, unitamente alla creazione di eventi attrattivi, rappresentano un volano per l’incremento dei flussi turistici e la destagionalizzazione dell’offerta.

La questione sanitaria, spesso al centro di polemiche e disagi, richiede un impegno concreto per garantire l’accesso equo e tempestivo alle cure, migliorando la qualità dei servizi offerti e affrontando le carenze strutturali del sistema.

L’attenzione verso le fasce deboli, gli anziani e i giovani, con politiche mirate a favorire l’inclusione sociale, l’istruzione e l’occupazione, costituisce una priorità imprescindibile.

Anche il mondo animale richiede sensibilità e progetti specifici di tutela.

La squadra di Pettinari si presenta come portatrice di una cultura amministrativa improntata alla trasparenza, all’efficienza e alla legalità.

Il candidato sottolinea con forza l’impegno a denunciare ogni forma di irregolarità e corruzione, avendo già presentato numerosi esposti alle autorità giudiziarie per tutelare l’interesse pubblico.

L’amministrazione, secondo la visione proposta, si fonda sull’ascolto attivo dei cittadini, sulla condivisione delle scelte e sulla collaborazione con le associazioni, le categorie economiche e il tessuto sociale locale.

La promessa è quella di un’azione amministrativa rapida, determinata e orientata al bene comune, un impegno a risanare le ferite del passato e a costruire un futuro di prosperità e benessere per Pescara.