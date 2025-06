Portanuova, Pescara: Emergenza Sicurezza e Crisi Sociale

L’emergenza sicurezza a Portanuova, Pescara, si configura come una crisi multidimensionale che trascende la semplice questione dell’ordine pubblico, manifestandosi in un quadro allarmante di degrado urbano, marginalizzazione sociale e crescente pericolosità. L’incremento vertiginoso del consumo di sostanze psicoattive, aggravato dall’accessibilità di alcol a basso costo, ha generato un fenomeno di individui con compromesse funzioni cognitive e sensoriali, spesso in condizioni di grave vulnerabilità e a rischio di comportamenti a carattere antisociale. Il movimento politico Pettinari per l’Abruzzo, con i suoi rappresentanti Domenico Pettinari, Massimiliano Di Pillo e Caterina Artese, solleva un campanello d’allarme che merita un’analisi approfondita e interventi mirati. Non si tratta solo di una questione di sicurezza percepita, ma di una realtà che impatta direttamente sulla qualità della vita dei residenti e sulla reputazione dell’intera comunità.La situazione è particolarmente critica nelle aree circostanti la stazione ferroviaria e in Via Orazio, dove la presenza di individui in stato di alterazione psichica crea un clima di insicurezza e disagio. Le manifestazioni di degrado, come la mancanza di igiene personale e l’abbandono di rifiuti, sono sintomatiche di una profonda crisi sociale che richiede un approccio integrato e multidisciplinare.L’episodio dell’aggressione subita da una giovane donna in Via Orazio sottolinea la gravità della situazione e la necessità di misure preventive più efficaci. È imperativo superare la logica reattiva e investire in politiche di supporto per le persone in difficoltà, promuovendo al contempo il contrasto alla criminalità organizzata che spesso alimenta queste dinamiche.Il movimento Pettinari ripropone con forza l’istituzione di un Osservatorio sulla Legalità, uno strumento potenzialmente utile per raccogliere informazioni, coordinare azioni e monitorare l’evoluzione del fenomeno. La sua mancata attuazione, denunciata come “lettera morta”, evidenzia una carenza di volontà politica e una gestione inefficiente delle risorse.La richiesta del ritorno dell’operazione “Strade Sicure” e l’innalzamento del livello della questura testimoniano la necessità di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e di migliorare la risposta alle emergenze. Tuttavia, è fondamentale che queste misure siano integrate da interventi di mediazione sociale, di recupero delle aree degradate e di promozione di opportunità di lavoro e di formazione per i soggetti a rischio.È necessario un cambio di paradigma, che superi la visione punitiva e abbracci un approccio basato sulla prevenzione, sulla responsabilizzazione e sulla partecipazione attiva della comunità. Solo attraverso un impegno condiviso e una strategia coordinata sarà possibile contrastare efficacemente questa emergenza complessa e restituire a Portanuova la sua dignità e la sua vitalità. La collaborazione tra istituzioni, associazioni del territorio e cittadini è la chiave per costruire un futuro più sicuro e prospero per tutti.