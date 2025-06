Strada Parco: stop ai bus elettrici, Pescara contro il verdetto

L’annullamento, da parte del Consiglio di Stato, dell’autorizzazione all’utilizzo di mezzi elettrici sulla Strada Parco rappresenta un ostacolo significativo all’evoluzione sostenibile del sistema di trasporto pubblico di Pescara e delle aree circostanti. L’amministrazione comunale, guidata dall’assessore alla Mobilità Adelchi Sulpizio, ribadisce con fermezza l’importanza strategica del progetto, sottolineando le perdite derivanti dalla sua sospensione e l’apprezzamento diffuso da parte della cittadinanza.L’iniziativa, concepita come un pilastro per la riduzione del traffico veicolare e del conseguente inquinamento atmosferico, mirava a creare una corsia dedicata esclusivamente ai bus elettrici. Questa soluzione, lungi dall’essere una mera innovazione tecnologica, incarnava un approccio olistico alla mobilità urbana, volto a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a tutelare l’ambiente.Il successo iniziale del servizio, testimoniato dall’elevata affluenza – fino a 5.300 passeggeri giornalieri tra Pescara e Montesilvano – dimostra la reale domanda di un trasporto pubblico più efficiente, ecologico e incentrato sulle esigenze della comunità. Questo dato numerico non è un mero dettaglio statistico, ma una chiara indicazione della volontà popolare, un desiderio espresso dai cittadini che aspirano a una città più vivibile e sostenibile.L’amministrazione comunale, pur rispettando la decisione del Consiglio di Stato, non rinuncia alla sua visione di una mobilità a zero emissioni. Si tratta, infatti, di un investimento sul futuro, un impegno a favore delle generazioni a venire. L’obiettivo rimane quello di riprendere il percorso interrotto, cercando soluzioni alternative e agendo in sinergia con le istituzioni competenti e con i Comuni limitrofi.La questione sollevata dal pronunciamento del Consiglio di Stato apre un dibattito cruciale sull’equilibrio tra la tutela del paesaggio e la necessità di sviluppare sistemi di trasporto pubblico moderni e sostenibili. Si tratta di una sfida complessa che richiede un approccio integrato, capace di conciliare la salvaguardia dell’ambiente con il diritto alla mobilità di tutti i cittadini. L’amministrazione comunale si impegna a perseguire tale obiettivo con determinazione, consapevole del ruolo fondamentale che il trasporto pubblico gioca nel benessere collettivo e nella costruzione di un futuro più verde per Pescara.