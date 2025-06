Turismo, svolta Meloni: l’Abruzzo motore di una nuova strategia

Il governo Meloni ha inaugurato una stagione inedita per il settore turistico italiano, elevandolo a priorità strategica nazionale. Questa svolta, esplicitamente delineata nel programma elettorale e costantemente ribadita nell’agenda politica, si discosta dalle precedenti amministrazioni, riconoscendo nel turismo non un mero settore terziario, ma un vero e proprio motore economico di rilevanza sistemica. La strategia si fonda su un approccio industriale, che implica la pianificazione a lungo termine, l’innovazione tecnologica e la valorizzazione delle risorse umane, il tutto in un contesto di dialogo continuo e collaborazione con le regioni.L’Abruzzo, regione a forte vocazione turistica, incarna emblematicamente questa nuova visione. L’assegnazione di oltre 12 milioni di euro da parte del Ministero del Turismo per interventi mirati a montagne, piccoli comuni, sostenibilità e sviluppo di un’offerta integrata, testimoniano l’impegno concreto del governo. L’iniziativa, come sottolineato dalla Ministra Daniela Santanchè durante l’incontro “Valorizzare l’Italia con il Governo Meloni” a Pescara, mira a un confronto costruttivo tra istituzioni e operatori del settore, al fine di analizzare i progressi compiuti e tracciare nuove traiettorie di crescita.L’evento ha visto la partecipazione di figure chiave del panorama politico e imprenditoriale, tra cui Gianluca Caramanna, responsabile del dipartimento nazionale Turismo di Fratelli d’Italia, e i rappresentanti delle principali associazioni di categoria: Federalberghi, Assoturismo, Confindustria Turismo e Federcamping. Le loro testimonianze hanno evidenziato come l’Abruzzo stia registrando performance superiori alla media nazionale in termini di presenze turistiche, confermando il ruolo cruciale del turismo per il Prodotto Interno Lordo regionale.Il senatore Etelwardo Sigismondi ha focalizzato l’attenzione sull’incremento dell’11,6% del sistema aeroportuale regionale, risultato del lavoro del Presidente Marco Marsilio e dell’Assessore Umberto D’Annuntiis, una componente essenziale per l’accessibilità e la competitività del territorio. Il deputato Guerino Testa ha invece esaltato la lungimiranza degli investimenti del governo regionale, che si traducono in un rafforzamento dell’aeroporto e in un miglioramento dell’offerta turistica, creando le premesse per una crescita duratura e resiliente.Infine, il senatore Guido Liris ha sottolineato l’impegno del Parlamento a fungere da ponte tra il territorio e le istituzioni nazionali, garantendo che le istanze locali siano adeguatamente rappresentate e che gli investimenti governativi siano indirizzati efficacemente. Questa nuova stagione per il turismo italiano si configura dunque come un progetto di sviluppo integrato, che coniuga la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale con l’innovazione tecnologica e la creazione di opportunità occupazionali, con l’obiettivo di consolidare la posizione dell’Italia come destinazione turistica di eccellenza a livello mondiale.