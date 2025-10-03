Umbria e Abruzzo: Incontro Francescano per un Futuro Comune

Nel cuore dell’Umbria, a Santa Maria degli Angeli, si è svolto un significativo incontro tra le regioni Abruzzo e Umbria, un momento di raccoglimento e di rinnovata collaborazione in occasione delle celebrazioni dedicate a San Francesco d’Assisi.

La Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, affiancata dal Sindaco di Assisi, Valter Stoppini, ha accolto le delegazioni abruzzesi, un corteo di rappresentanti istituzionali provenienti da oltre ottanta comuni, testimoni di un legame profondo radicato nella storia e nel territorio.

L’evento culmina con l’offerta di olio pregiato, destinato ad alimentare la lampada votiva che illumina la tomba del Santo, simbolo di fede e di speranza.

La Presidente Proietti ha delineato un quadro di profonda affinità tra le due regioni, sottolineando come la geografia, la storia e le sfide che le attendono abbiano forgiato un percorso comune.

L’Abruzzo, con la sua resilienza e la sua determinazione nella ricostruzione post-sismica, è stato riconosciuto come fonte di ispirazione e di speranza.

L’Umbria, a sua volta, condivide la memoria delle ferite causate dai terremoti, che hanno segnato profondamente il patrimonio culturale e la vita delle comunità.

L’incontro ha trascendentato le divisioni politiche, focalizzandosi sulle necessità concrete delle due regioni.

La Presidente Proietti ha definito questo rapporto come un’espressione di “attualità”, un impegno condiviso a superare le differenze ideologiche in favore di un bene superiore: il benessere dei cittadini.

L’Umbria e l’Abruzzo, regioni caratterizzate da una densità di popolazione relativamente bassa e da un’ampia presenza di aree interne, si propongono come un modello per l’Italia intera, un “cuore pulsante” capace di promuovere un’equa distribuzione delle risorse e dei servizi essenziali.

L’obiettivo primario è garantire l’accesso universale alla sanità, estendendo le cure anche ai cittadini che vivono nei borghi più isolati, in quelle terre di confine spesso dimenticate.

La celebrazione dell’ottavo centenario del transito di San Francesco assume, in questo contesto, un significato ancora più profondo.

Non si tratta semplicemente di commemorare un evento storico, ma di riscoprire i valori francescani come guida per il presente e per il futuro.

La pace, la giustizia, la fraternità: principi eterni che continuano a ispirare la ricerca di un mondo più giusto e solidale.

La figura di San Francesco, uomo di profonda spiritualità e di straordinaria umanità, rappresenta un patrimonio inestimabile per l’Umbria, per l’Abruzzo e per l’intera Italia, un messaggio universale di speranza e di rinnovamento che risuona attraverso i secoli.

L’eredità francescana, infatti, si configura come una bussola morale per orientare le scelte politiche e sociali, per costruire un’Italia più attenta alle fragilità e più vicina ai suoi cittadini.