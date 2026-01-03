La Fiamma Olimpica Illumina l’Abruzzo: Storia, Emozioni e Radici

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 ha incrociato l’Abruzzo, proiettando un fascio di speranza e memoria lungo un percorso che ha abbracciato la costa e il cuore montano della regione.

La seconda giornata del viaggio ha visto la staffetta olimpica serpeggiare da Montesilvano a Teramo, per poi risalire l’entroterra fino all’Aquila, un territorio segnato dalla storia e dalla resilienza.

L’accoglienza, all’imbrunire, è stata affidata a Giorgia Camerlengo, giovane tedofora che ha ricevuto il corteo infiammato nei pressi di Porta Napoli, simbolo di un passato di scambio e di incontro.

La presenza di Coca-Cola, presentando partner del Viaggio della Fiamma, ha intessuto un legame significativo con il territorio abruzzese, celebrando due momenti di particolare importanza.

Il primo, un omaggio a un gruppo di tedofori del Comitato CRI di Carsoli, ha visto venti portatori della fiaccola onorati da Coca-Cola come riconoscimento del loro costante impegno a favore delle comunità locali.

Questo legame, forgiato e consolidato durante la complessa fase dell’emergenza COVID-19, ha portato al conferimento a Coca-Cola HBC Italia la prestigiosa Medaglia di Benemerenza “Il Tempo della gentilezza”, un attestato di merito conferito dalla Croce Rossa Italiana su proposta del Comitato CRI di Carsoli, testimonianza tangibile di una collaborazione virtuosa.

Sotto una pioggia persistente, la Fiamma ha attraversato il capoluogo aquilano, un percorso che ha risuonato di storia e di emozioni.

Il corteo ha illuminato Viale Collemaggio e Piazzale Collemaggio, per poi proseguire lungo Via Strinella, Piazza Battaglione degli Alpini, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Duomo e Corso Federico II, giungendo infine alla Villa Comunale, nel piazzale dell’Emiciclo.

Un corteo festoso, animato da numerose associazioni sportive locali e affiancato dalla presenza di Franco Buccimazza, leggendario tedoforo delle Olimpiadi di Roma 1960, ha testimoniato l’entusiasmo e l’attaccamento del popolo aquilano a questo evento.

Il secondo atto significativo del percorso abruzzese ha visto la Fiamma transitare all’interno dello stabilimento Coca-Cola HBC Italia di Oricola, in un momento dedicato ai dipendenti e alla celebrazione di un rapporto radicato nel tempo.

Questo passaggio ha voluto sottolineare un legame profondo, basato su valori condivisi di responsabilità sociale e profondo radicamento nel territorio.

Una ricerca condotta dalla SDA Bocconi School of Management ha evidenziato che nel 2024 Coca-Cola ha generato in Abruzzo un impatto economico significativo, con oltre 1.940 posti di lavoro creati e un coinvolgimento esteso a più di trenta aziende lungo l’intera filiera locale, a testimonianza di un’economia dinamica e legata al territorio.

L’evento ha quindi rappresentato una celebrazione di questo impatto positivo, rafforzando l’identità e la prosperità della regione.