Nuovi Campioni al Windsurfing: il Lago di Garda incorona i talenti!

Il Lago di Garda ha incoronato nuovi campioni nel prestigioso 51° Campionato Nazionale Windsurfer, evento di richiamo storico per la Federazione Italiana Vela e per la classe Windsurfer, un pilastro imprescindibile nell’evoluzione dello sport del vento. Quattro giorni di prove, dal 4 all’8 giugno, hanno messo a dura prova l’abilità dei partecipanti, esaltata da condizioni ventose mutevoli, un vero banco di prova per l’adattabilità tecnica e strategica.Al vertice della categoria medio-pesanti si è distinto Andrea Gratani, portacolori dell’ASD Surfing Sports di Pescara, che ha siglato una vittoria significativa, consacrandosi nuovo campione italiano. La sua performance riflette non solo talento individuale, ma anche la solida preparazione e il valore del team di appartenenza, testimoniando la vivacità del movimento windsurf pescarese.Ma il successo non si è limitato all’apice del podio. Una menzione speciale va al giovane Luca Del Gatto, quattordicenne prodigio proveniente anch’egli da Pescara e tesserato con la stessa ASD Surfing Sports, guidato dall’istruttore federale Andrea Papa. Del Gatto ha conquistato un terzo posto assoluto nella categoria leggeri, aggiungendo un titolo di primo classificato juniores alla sua già impressionante curriculum. La sua performance sottolinea l’importanza di un approccio formativo mirato e la capacità di individuare e coltivare talenti emergenti.Anche l’esperienza dell’istruttore federale Andrea Papa si è rivelata preziosa, culminando in un terzo posto italiano nella competizione di freestyle, una disciplina che richiede abilità acrobatiche e padronanza tecnica eccezionali.Il bottino complessivo del gruppo di atleti di Pescara è stato notevole, con Vittorio Blardi che si è distinto per un quarto posto nella categoria leggeri, mentre Leonardo Di Francesco e Riccardo Di Bartolomeo hanno contribuito a creare un clima di sana competizione e a valorizzare l’esperienza collettiva. Il risultato complessivo testimonia la forza e la vitalità del windsurf pescarese, un centro di eccellenza che continua a crescere e a formare nuovi talenti, perpetuando la tradizione di questo sport iconico e appassionante. L’evento ha dunque confermato il Lago di Garda come cornice ideale per celebrare la passione per il vento e l’abilità di questi atleti che incarnano lo spirito di sfida e la ricerca costante del superamento dei propri limiti.