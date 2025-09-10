Paola e Roberta: Un’Amicizia che Corre Verso il Sogno

Un Battito Unico: L’Amicizia e la Tenacia di Paola e Roberta sulla StradaLa corsa, spesso percepita come una sfida individuale, può rivelarsi un potente catalizzatore di legami umani inaspettati.

È la storia che lega Paola Patricelli, insegnante di inglese, e Roberta Pagliuca, una vicenda che trascende la competizione sportiva per diventare un inno all’amicizia, alla resilienza e alla profonda comprensione reciproca.

Il loro percorso si è intrecciato in una danza di supporto e ispirazione, trasformando la corsa in un’esperienza condivisa che ha toccato il cuore di molte persone.

La loro conoscenza è nata nel 2010, durante una gara podistica a Montesilvano.

Paola è stata immediatamente colpita dalla forza d’animo e dal sorriso contagioso di Roberta, nonostante le sfide imposte da una condizione motoria che l’ha accompagnata fin dalla nascita.

Da quell’incontro, è nata un’amicizia profonda, cementata da interessi comuni – la musica, i concerti, le esperienze condivise – che vanno ben oltre il mondo dello sport.

Nel 2013, l’amicizia ha assunto una nuova dimensione: quella della corsa condivisa.

Prima di Paola, Roberta era assistita da un’altra persona durante le gare.

La decisione di correre insieme è nata spontaneamente, una naturale evoluzione del loro legame.

“Perché non farlo tra di noi?” – domanda che ha aperto un capitolo inedito nel loro percorso.

Da allora, le loro gambe si sono fuse in un unico movimento, una simbiosi che ha generato un impatto emotivo profondo negli spettatori e in chi le ha incrociate.

La loro storia non è solo una questione di supporto fisico, ma di comprensione reciproca.

Roberta percepisce la stanchezza di Paola, offrendo a sua volta un impulso di energia e incoraggiamento.

La loro relazione è un costante scambio di forza e ispirazione, un esempio di come l’amicizia possa trascendere le barriere fisiche e cognitive.

La loro esperienza ha elevato entrambe a modelli di ispirazione, trasmettendo un messaggio potente: la fiducia e l’amore possono superare ogni ostacolo.

Il loro percorso non è esente da difficoltà; il sogno di partecipare alla maratona di New York, dopo un tentativo fallito nel 2024, ha richiesto un impegno straordinario e la necessità di affrontare costosi ostacoli, risolti grazie a una campagna di crowdfunding e all’inestimabile supporto di figure come lo speaker radiofonico Linus.

Il loro curriculum sportivo è un crescendo di successi: dalle 5 km alle 10 km, dalle mezze maratone alle impegnative maratone di Dubai (dove Paola è stata l’unica spingitrice) e Parigi, dove hanno primeggiato tra i gruppi di partecipanti con persone in carrozzina.

L’esperienza parigina, con Paola che ha sostenuto Roberta per ogni chilometro senza cambio, ha rappresentato un momento di trionfo e un ulteriore passo verso il sogno newyorkese.

Con umiltà, Paola e Roberta rifiutano l’etichetta di eroi, preferendo definirsi semplicemente “Paola e Roberta”, pronte ad affrontare la maratona di New York e, forse, a cimentarsi con le grandi sfide di Boston, Sydney, Chicago, Tokyo e Londra.

La loro storia è un invito a guardare oltre le apparenze, a celebrare la diversità e a riconoscere il valore inestimabile dell’amicizia e della resilienza umana.

È un monito a non lasciarsi definire dalle limitazioni, ma a inseguire i propri sogni con tenacia e a condividere il percorso con chi ci sostiene.

Perché, a volte, la vera vittoria si conquista insieme.