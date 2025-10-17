Pesaro-Carrarese: Emergenza e Test di Carattere per i Biancazzurri

Il Pesaro si appresta ad affrontare la Carrarese in un contesto di profonda emergenza, un banco di prova cruciale per la tenuta mentale e atletica di una squadra che, pur avendo espresso sprazzi di grande valore, fatica a mantenere una costanza di rendimento.

L’assenza del capitano Brosco, sospeso, e quella degli infortunati Pellacani, Tsadjout e Olzer, privano Vivarini di risorse preziose, costringendolo a rivedere gli schemi e a puntare su soluzioni inaspettate, con la probabile presenza di Caligara per una breve parentesi.

La conferenza stampa della vigilia ha rivelato una settimana di lavoro segnata da una riflessione introspettiva.

Il brusco calo di rendimento nella ripresa della partita di Genova ha lasciato un segno tangibile, portando Vivarini a imporre un’atmosfera di concentrazione e silenziosa dedizione al recupero degli errori.

Ulteriori complicazioni si sono aggiunte con i problemi riscontrati questa mattina da Sgarbi e Giannini, e con la situazione incerta di Pellacani, il cui ginocchio gonfio necessita di ulteriori accertamenti tramite risonanza magnetica.

L’analisi del tecnico non si è limitata alla mera constatazione delle assenze, ma ha scavato più a fondo nelle dinamiche psicologiche della squadra.

Vivarini ha sottolineato come il Pesaro, quando animato da uno spirito combattivo e coeso, sia capace di esprimere un calcio di alto livello.

Tuttavia, ha evidenziato una pericolosa tendenza a ritirarsi di fronte alle difficoltà, un campanello d’allarme che ha determinato un intenso lavoro sulla resilienza e sull’aggressività mentale.

L’invito è chiaro: reagire con veemenza agli eventi sfavorevoli, rispondere con una forza triplice.

La Carrarese, avversario di turno, rappresenta un ostacolo tutt’altro che banale.

Si tratta di una squadra solida, ben organizzata tatticamente e dotata di un’identità precisa nel gioco offensivo.

La loro invincibilità casalinga testimonia una notevole capacità di interpretare le partite e di imporre il proprio ritmo.

La sfida, quindi, non sarà solo fisica, ma anche intellettuale: sarà fondamentale negare alla Carrarese gli spazi per esprimere il proprio potenziale, contrastandone l’aggressività e la chiarezza di intenti.

In un momento delicato come questo, l’appello di Vivarini è alla compattezza, alla determinazione e all’abnegazione.

Ogni partita è una battaglia, ogni punto è una conquista.

La squadra deve fare quadrato, lottare su ogni pallone e sfruttare al massimo ogni opportunità.

Lo spirito di squadra, l’orgoglio di indossare la maglia biancazzurra, dovranno essere i motori di una rimonta che, al di là del risultato finale, possa riaccendere la speranza e rinsaldare il legame con i tifosi.

La partita contro la Carrarese non è solo un’altra sfida, ma un vero e proprio esame di carattere.