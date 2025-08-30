Verratti a Pescara: Socio, Osservatore e Sostegno al Club

Un’inattesa parentesi abruzzese ha visto l’ex astro del PSG e pilastro della Nazionale italiana, Marco Verratti, protagonista a Pescara.

Il centrocampista, attualmente in forza all’Al Duhail, club di Doha, in Qatar, ha scelto la città adriatica non solo come luogo di residenza, ma anche come interlocutore privilegiato per un coinvolgimento concreto nel tessuto calcistico locale.

La presenza di Verratti, divenuto socio della Pescara Calcio, si è concretizzata in una mattinata dedicata all’osservazione ravvicinata dell’allenamento di rifinitura della squadra a Silvi, preludio alla cruciale partita in terra mantovana.

Un’occasione per comprendere da vicino le dinamiche del gruppo, valutare le potenzialità e individuare eventuali aree di miglioramento.

La serata, poi, si è trasformata in un momento di celebrazione e condivisione, un brindisi in onore degli sponsor che sostengono il club.

Un’occasione formale che ha visto la partecipazione di personalità di spicco del panorama regionale e locale, tra cui il Presidente della Regione, Marco Marsilio, e il Sindaco di Pescara, Carlo Masci, testimoniando l’importanza del legame tra la squadra e il territorio.

L’impegno di Verratti non si limita a una presenza puramente simbolica.

Le sue dichiarazioni rivelano una volontà di contribuire attivamente al progetto societario, esprimendo un forte senso di responsabilità e un desiderio genuino di vedere la Pescara raggiungere traguardi ambiziosi.

“Sono contento di dare una mano,” ha affermato il centrocampista, sottolineando la sua disponibilità a fornire supporto tecnico e strategico.

“Faremo di tutto per disputare un buon campionato.

“La consapevolezza delle sfide che attendono il club è palpabile: “Sappiamo che sarà difficile,” riconosce Verratti, ma la fiducia nel potenziale della squadra e l’importanza del supporto dei tifosi rimangono punti fermi.

“Dobbiamo essere fiduciosi,” prosegue, evidenziando il ruolo imprescindibile dei sostenitori come “valore aggiunto”.

Il rapporto con il Presidente Sebastiani è costante e costruttivo, segnato da una comunicazione fluida e da una condivisione di obiettivi.

Negli ultimi giorni di mercato, la speranza è quella di rafforzare ulteriormente la rosa, inserendo elementi di qualità in grado di elevare il livello della squadra e garantire risultati più consistenti.

L’investimento di Verratti, che va al di là del mero aspetto finanziario, rappresenta un segnale forte di speranza e un invito a tutti i pescarese a sostenere con passione il proprio club.