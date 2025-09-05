Italia Under 21: Esordio vincente con Baldini, battuto il Montenegro

L’avvio dell’era guidata da Silvio Baldini sulla panchina dell’Italia Under 21 si tinge di un promettente successo, celebrato tra le mura dello Stadio Alberto Picco di La Spezia.

Il primo atto del percorso di qualificazione all’Europeo di categoria si rivela un banco di prova immediato, superato con una vittoria sofferta ma significativa contro il Montenegro, una squadra emergente nel panorama calcistico balcanico.

L’andamento iniziale della partita dipinge un quadro apparentemente sfavorevole.

Il Montenegro, con una fredda efficienza tattica, riesce a sbloccare il risultato sorprendentemente presto, con un gol inaspettato realizzato da Kostic a soli quattro minuti dall’inizio.

Un colpo di scena che rischia di condizionare l’inerzia del match e mettere a dura prova la resilienza della squadra azzurra, giovane e desiderosa di dimostrare il proprio potenziale.

La prima metà di gioco si rivela un momento di introspezione per gli azzurrini, costretti a metabolizzare lo svantaggio e a riconsiderare le proprie strategie in campo.

Il Montenegro, consapevole della propria posizione, si chiude a protezione del vantaggio, rendendo arduo per l’Italia trovare varchi nella loro difesa.

La ripresa, tuttavia, segna una svolta cruciale.

L’introduzione di elementi freschi e una maggiore determinazione tattica scuotono l’equilibrio.

È Lipani a scuotere lo stadio con un tiro preciso e potente, capace di infilare la palla alle spalle del portiere montenegrino, ristabilendo la parità e infondendo nuova speranza.

Il gol galvanizza l’Italia, che spinge sull’acceleratore alla ricerca del vantaggio.

L’occasione decisiva si presenta dal dischetto, a seguito di un fallo subito in area.

È Koleosho a trasformare il rigore con fredda lucidità, siglando il gol vittoria che permette all’Italia di conquistare i primi tre punti nel girone di qualificazione.

Questo successo inaugurale non è semplicemente un risultato sportivo; rappresenta un segnale forte per il futuro della Nazionale Under 21.

Dimostra la capacità della squadra di reagire alle avversità, di lottare fino all’ultimo minuto e di concretizzare le proprie opportunità.

È un inizio che profuma di potenziale inespresso, di giovani talenti pronti ad emergere e di una nuova era di successi per il calcio italiano giovanile.

La strada verso l’Europeo è ancora lunga e disseminata di ostacoli, ma questa vittoria a La Spezia infonde ottimismo e fiducia per il cammino che attende gli azzurrini.