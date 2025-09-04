Sciopero al Porto di Genova: i Lavoratori in Rivolta

Un’onda di scontento ha travolto l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, un’entità cruciale per l’economia regionale e nazionale, responsabile della gestione strategica dei porti di Genova, Savona e Vado Ligure.

I dipendenti, attraverso un’assemblea convocata a Palazzo San Giorgio, hanno deliberato uno sciopero di 24 ore, un atto che testimonia l’accumulo di frustrazioni e disagi derivanti da un contesto lavorativo divenuto insostenibile.

La decisione non è una reazione isolata, bensì l’esito di un lungo periodo di incertezza e deterioramento dei rapporti, aggravato dal recente commissariamento dell’ente.

Questa misura, imposta a livello governativo, ha generato un clima di precarietà e ha intaccato la stabilità interna, lasciando i lavoratori in una condizione di sospensione e di incertezza sul futuro.

Al di là delle immediate cause, lo sciopero riflette una più ampia crisi di fiducia nei confronti della governance portuale.

Le preoccupazioni dei dipendenti non si limitano al rispetto puntuale del contratto nazionale, sebbene anche questo aspetto sia oggetto di contestazione.

La questione centrale è la necessità di ristabilire un dialogo costruttivo e trasparente tra i vertici dell’ente e i lavoratori, un legame essenziale per garantire l’efficienza e la sicurezza delle operazioni portuali.

Il trasferimento forzato di un funzionario dalla sede di Genova a Savona, sebbene apparentemente un dettaglio amministrativo, simboleggia un più ampio squilibrio percepito dai dipendenti.

Questo atto, interpretato come una manovra arbitraria, ha acuito le tensioni latenti e ha minato la sensazione di equità e rispetto all’interno dell’organizzazione.

La proclamazione ufficiale dello sciopero, imminente e frutto di una concertazione tra le segreterie sindacali e le rappresentanze dei lavoratori (RSA), segnerà un momento cruciale.

La data precisa sarà comunicata a breve, dopo ulteriori consultazioni.

La mobilitazione dei lavoratori, un evento raro in un contesto come quello portuale, solleva interrogativi fondamentali sulla gestione delle risorse umane, sulla qualità del lavoro e sulla necessità di un modello di governance più partecipativo e attento alle esigenze del personale.

Lo sciopero rappresenta un campanello d’allarme che richiede un’azione tempestiva e mirata per ripristinare un ambiente di lavoro sereno, produttivo e rispettoso dei diritti dei lavoratori, elementi imprescindibili per il futuro del sistema portuale ligure occidentale e per la sua competitività a livello internazionale.

Il rischio è che l’inerzia delle istituzioni possa portare a una progressiva erosione del capitale umano, con conseguenze negative per l’intera filiera logistica e per l’economia regionale.