Tragedia a Castel Vittorio: operaio precipita dal tetto del municipio

La perdita di Massimiliano Bona, 55 anni, operaio precipitato dal tetto del municipio di Castel Vittorio il 29 agosto, solleva interrogativi profondi sulle responsabilità e sulle pratiche di sicurezza nei cantieri edili.

La tragedia, avvenuta durante i preparativi per l’installazione di un impianto fotovoltaico, si configura, ad oggi, come una potenziale conseguenza di una disattenzione fatale, o peggio, di una sistematica sottovalutazione dei protocolli di prevenzione degli infortuni.

L’incidente, che ha visto la vittima cadere da un’altezza di circa quattro metri all’interno di un’intercapedine angusta, ha immediatamente scatenato un’indagine condotta dai Carabinieri, sotto la direzione del magistrato imperiese.

Le accuse, al momento, sono di omicidio colposo da infortunio sul lavoro, rivolte al titolare della ditta per cui Bona prestava servizio.

Il sopralluogo, presumibilmente effettuato con l’obiettivo di pianificare l’installazione del sistema fotovoltaico, si è trasformato in un evento tragico, mettendo in luce una serie di possibili falle.

L’assenza di un adeguato sistema di ancoraggio, l’inutilizzo di dispositivi di protezione individuale, o la loro eventuale carenza di manutenzione, potrebbero aver contribuito all’evento.

Ma oltre alla mera conformità alle normative, emerge la questione della cultura della sicurezza: un ambiente di lavoro che incoraggia la fretta, la scorciatoia, la sottovalutazione del rischio, spesso in nome della produttività e della riduzione dei costi.

La dinamica precisa dell’incidente è ancora da chiarire completamente: è possibile che una combinazione di fattori, come condizioni meteorologiche avverse, stanchezza, pressione lavorativa, o una momentanea perdita di equilibrio, abbiano contribuito alla caduta.

Tuttavia, l’indagine dovrà approfondire la verifica della corretta applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro, l’idoneità dei dispositivi di protezione individuale forniti, la formazione e l’addestramento specifico del personale impiegato, e la sorveglianza del cantiere da parte dei responsabili della sicurezza.

Questo lutto non può essere relegato a una semplice statistica.

Richiede una riflessione a livello nazionale, un esame approfondito delle procedure di controllo e di vigilanza, e un rinnovato impegno verso una cultura della sicurezza che metta la vita dei lavoratori al primo posto, superando la logica del profitto a tutti i costi.

La scomparsa di Massimiliano Bona è un monito doloroso e inaccettabile, un grido di allarme che deve scuotere la coscienza di tutti gli attori coinvolti nel settore delle costruzioni, dalle imprese ai lavoratori, dalle istituzioni alla società civile.