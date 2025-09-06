Levanto, caduta in un torrente: uomo soccorso con l’elicottero

Nel cuore della Riviera Ligure, a Levanto, una drammatica emergenza si è consumata nella notte, trasformando un tranquillo soggiorno in un evento traumatico.

Un uomo, originario di Genova e in visita a parenti nel pittoresco borgo di Vallesanta, ha subito una caduta rovinosa all’interno del letto di un torrente, necessitando di un intervento sanitario d’urgenza.

L’allarme, lanciato dalla moglie, ha immediatamente mobilitato una complessa macchina dei soccorsi.

La scena, impressa nella memoria della consorte, ha visto l’arrivo tempestivo dei Vigili del Fuoco, provenienti dai distaccamenti di Levanto e Brugnato, i quali, con abilità e determinazione, hanno affrontato la difficile operazione di recupero in un ambiente impervio e potenzialmente insidioso.

A supporto, si sono prontamente attivati i militi della Croce Rossa Italiana e della Pubblica Assistenza di Levanto, esperti nel gestire situazioni di emergenza in contesti naturali.

La gravità delle condizioni del ferito, subito valutata dagli operatori sanitari, ha reso imprescindibile il ricorso all’elicottero Grifo, un mezzo specializzato in evacuazioni mediche urgenti, in grado di sorvolare le ripide colline e i terreni impervi della zona.

Il volo d’emergenza ha trasferito l’uomo all’ospedale San Martino di Genova, dove è stato accolto con la massima priorità e sottoposto a terapie intensive.

L’incidente, che ha profondamente scosso la comunità locale, solleva interrogativi sulla dinamica della caduta e sulle possibili cause.

I Carabinieri della locale stazione hanno avviato un’indagine accurata per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi, al fine di comprendere se fattori ambientali, condizioni meteorologiche avverse o altri elementi abbiano contribuito al tragico episodio.

La ricostruzione sarà cruciale non solo per accertare eventuali responsabilità, ma anche per implementare misure di prevenzione volte a garantire la sicurezza di visitatori e residenti in aree a rischio.

L’evento rimarca, inoltre, l’importanza di una pronta risposta da parte dei soccorritori, la cui professionalità e competenza hanno permesso di intervenire in tempi brevi e offrire al ferito la migliore assistenza possibile.