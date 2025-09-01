Salvato in Liguria: un uomo e il suo cane tra le onde.

Nel cuore della costa ligure, un dramma notturno si è risolto con successo grazie all’intervento coordinato di soccorritori e tecnologie all’avanguardia.

Un uomo di 51 anni, appassionato nuotatore, si è ritrovato in una situazione di estremo pericolo dopo aver trascorso un pomeriggio di relax in mare, in compagnia del suo fedele cane.

L’iniziale momento di svago, una nuotata rinfrescante tra Bonassola e Framura, si è trasformato in una sfida alla sopravvivenza quando l’uomo, presumibilmente a causa di un improvviso cambiamento delle correnti o di un calo fisico inaspettato, ha perso la capacità di raggiungere la riva.

Costretto a cercare un rifugio precario su una roccia affiorante, si è trovato isolato e vulnerabile, senza la possibilità di comunicare la propria posizione.

La sua assenza è stata prontamente segnalata dalla compagna, che, preoccupata per il mancato rientro, ha allertato i soccorsi.

La situazione, resa critica dall’oscurità e dalla natura impervia del terreno, richiedeva un intervento rapido e preciso.

La ricerca si è avvalsa dell’impiego di droni, strumenti essenziali per la sorveglianza aerea di aree difficilmente accessibili.

La tecnologia ha permesso di setacciare la zona con efficacia, superando i limiti imposti dalla scarsa visibilità notturna.

I droni, equipaggiati con telecamere termiche e sensori avanzati, hanno individuato la figura dell’uomo, trattenendolo sotto la luce artificiale in attesa del soccorso via mare.

I Vigili del Fuoco, con la loro esperienza e professionalità, hanno raggiunto l’uomo in barca, superando le sfide poste dalle onde e dalla conformazione rocciosa.

L’operazione di salvataggio, complessa e delicata, si è conclusa con successo, riportando l’uomo sano e salvo a terra.

Pur provato dall’esperienza, l’uomo si è rivelato in buone condizioni di salute, testimoniando la tempestività e l’efficacia dell’intervento dei soccorritori, un esempio tangibile di come la collaborazione e l’innovazione tecnologica possano fare la differenza in situazioni di emergenza.

L’episodio sottolinea, inoltre, l’importanza di una pianificazione accurata e della consapevolezza dei rischi quando si pratica attività in mare aperto, e l’ancora più rilevante necessità di avere con sé un dispositivo di comunicazione, come un telefono cellulare, per poter chiedere aiuto in caso di necessità.