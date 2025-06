112, 15 anni di emergenza: un modello italiano nel mondo.

Quindici anni. Un quindicennio che segna un punto di svolta nella gestione delle emergenze in Italia. Il 21 giugno 2010, a Varese, nasceva la Centrale Unica di Risposta (CUR) del Numero Unico di Emergenza 112, un’iniziativa pionieristica che ha ridefinito l’accesso ai soccorsi e ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama nazionale. Ben più di un semplice centro operativo, la CUR di Varese si è rivelata il germe di un modello innovativo, un laboratorio di sperimentazione che ha ispirato la creazione di una rete capillare, capace di garantire risposte tempestive ed efficienti in situazioni di pericolo.L’iniziativa, nata da una visione lungimirante della Regione Lombardia in collaborazione con il Ministero dell’Interno, ha superato la sua iniziale fase sperimentale per diventare un punto di riferimento imprescindibile per l’intero sistema di emergenza-urgenza italiano. Il profondo cambiamento che ha introdotto non si limita alla semplice centralizzazione delle chiamate; implica una riorganizzazione dei flussi informativi, una maggiore integrazione tra le diverse forze di soccorso (sanitarie, vigili del fuoco, forze dell’ordine) e un potenziamento delle capacità di analisi e di localizzazione degli interventi.Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, celebra questo traguardo con un messaggio di profonda gratitudine, sottolineando come Varese continui a incarnare un esempio di eccellenza e innovazione. I numeri parlano chiaro: migliaia di interventi gestiti quotidianamente, tempi di risposta ridotti, una maggiore precisione nella localizzazione degli eventi critici. Ma al di là delle statistiche, è il valore umano, la dedizione e la professionalità degli operatori che rendono questa realtà veramente speciale.L’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, non esita a definire l’esperienza varesina come “la più straordinaria, rapida ed efficace rete di gestione della comunicazione di emergenza esistente a livello mondiale”. Un giudizio che testimonia l’impatto globale di un modello nato in Lombardia e diffusosi rapidamente in altre regioni italiane, contribuendo a uniformare gli standard di sicurezza e a migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini.La CUR di Varese rappresenta un patrimonio di competenze e di conoscenze, un modello da custodire e da continuare a evolvere, alla luce delle nuove sfide poste dall’emergenza climatica, dalle pandemie e dai rischi tecnologici. Il quindicesimo anniversario non è solo una celebrazione del passato, ma anche un’occasione per guardare al futuro con fiducia, investendo in formazione, tecnologia e personale, per garantire che il Numero Unico di Emergenza 112 continui a essere un baluardo di sicurezza e di speranza per tutti i cittadini italiani. L’eredità varesina è un impegno a perseguire costantemente l’eccellenza, a innovare e a proteggere la vita e il benessere delle persone.