70 Anni di Storie: La Scuola Martin Luther King, Cuore del QT8

Nel cuore pulsante del QT8, quartiere milanese nato come progetto sperimentale per l’Ottava Triennale e plasmato dalla visione architettonica di Piero Bottoni, si erge un’istituzione che celebra settant’anni di vita comunitaria: la scuola primaria “Martin Luther King”, elemento distintivo del più ampio Istituto comprensivo Luigi Cadorna.

Più che un edificio, la scuola rappresenta un microcosmo di memorie, un archivio vivente delle trasformazioni sociali e culturali che hanno segnato la città.

La mostra inaugurata sotto la suggestiva cupola centrale, curata dal Comitato per le Arti del QT8, non è una semplice retrospettiva, ma un affresco corale che intreccia le storie di tre generazioni: maestri che hanno plasmato il futuro, alunni che hanno lasciato un’impronta, genitori e nonni che hanno condiviso sogni e speranze.

Un viaggio attraverso banchi scolastici consunti, quadernelli ingialliti, pagelle che testimoniano traguardi e sfide, fotografie di classe che catturano l’innocenza e la promessa di un domani.

Questi oggetti, apparentemente banali, costituiscono un piccolo, prezioso patrimonio storico della metropoli, un legame tangibile con il passato.

Il percorso espositivo, tuttavia, non si limita alla celebrazione del tempo che passa.

Il recente crollo di un soffitto e la conseguente minaccia di chiusura hanno messo a dura prova la comunità scolastica e il quartiere intero.

La risposta è stata un’inaspettata mobilitazione civica, una dimostrazione di profonda attaccamento all’istituzione, che si è concretizzata in manifestazioni pubbliche e blocchi stradali.

Questa resilienza e la determinazione dei cittadini hanno convinto l’amministrazione comunale a invertire la rotta, investendo nella ristrutturazione dell’edificio e riaccogliendo, simbolicamente, una classe prima l’11 settembre.

La presenza della vicesindaca Anna Scavuzzo, della presidente del Municipio 8, Giulia Pelucchi, e della dirigente scolastica Daniela Bufano, sottolinea l’importanza strategica dell’istituzione per il territorio e la sua capacità di incarnare i valori di coesione sociale e continuità generazionale.

La riapertura della scuola, più che un semplice atto amministrativo, rappresenta un atto di fiducia nel futuro, un impegno a preservare un luogo di incontro, di apprendimento e di crescita per le nuove generazioni.

L’auspicio è che nuove iscrizioni contribuiscano a rafforzare ulteriormente questo tessuto sociale e a garantire alla scuola “Martin Luther King” un futuro radioso e ricco di nuove storie da raccontare.