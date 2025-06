Adam, undici anni, testimone di una tragedia: un appello alla cura.

Adam, undici anni, custode di un silenzio pesante, è giunto in Italia come fragile testimone di una tragedia. Uno dei soli dieci figli sopravvissuto a un attacco militare, il suo arrivo rappresenta un appello urgente alla compassione e alla cura. La sua condizione, attualmente sotto osservazione di un team multidisciplinare di neuropsichiatri infantili e mediatori culturali, rivela la profondità del trauma subito, un percorso di guarigione che si prospetta lungo e delicato.L’assessore al Welfare lombardo, Guido Bertolaso, durante una visita all’ospedale Niguarda, ha avuto l’opportunità di osservare Adam impegnato in un’attività apparentemente semplice: la costruzione di una Ferrari con i Lego, utilizzando unicamente la mano destra. La paralisi della sinistra è un ulteriore sintomo della devastazione fisica e psicologica che lo affligge. Un dettaglio che contrasta con la sua sorprendente abilità nel risolvere il cubo di Rubik in soli tre minuti, una capacità che testimonia un’intelligenza acuta e una notevole capacità di concentrazione. La madre ha confidato la passione del figlio per il cubo, sottolineando l’eccezionalità del suo talento.Da un punto di vista clinico, Adam presenta fratture del radio e complesse problematiche neurologiche, probabilmente correlate a lesioni del nervo radiale o del plesso brachiale, attualmente oggetto di approfonditi studi. L’episodio del braccio dolorante, interrotto dall’invito giocoso dell’assessore a una futura “gara” per la costruzione di una bicicletta, rivela un tentativo di rompere la barriera del dolore e di instaurare un contatto umano, un gesto di conforto e di speranza.Il corpo del bambino è segnato da numerosi frammenti di vetro, residui dell’esplosione che ha sconvolto la sua vita. L’impegno del personale medico è volto a rimuoverli con cura, restituendogli gradualmente un senso di normalità. La presenza costante della madre e della sorella, giunta dal Canada, rappresenta un fondamentale sostegno emotivo. La rete di affetto e solidarietà si estende oltre i confini nazionali, con un fratello residente in Irlanda che ha già inviato un generoso carico di giocattoli e numerosi altri potenziali benefattori pronti ad offrire il loro aiuto.Adam incarna la fragilità dell’infanzia esposta alla violenza, ma anche la straordinaria capacità di resilienza che si cela nel cuore umano. La sua storia è un monito e un invito a promuovere la pace, la giustizia e la cura, affinché nessun altro bambino debba mai vivere l’orrore che lui ha subito. La sua presenza in Italia è un simbolo di speranza, un promemoria della nostra responsabilità collettiva verso chi, come lui, ha perso tutto e ha bisogno di ricostruire il proprio futuro.