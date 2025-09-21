Addio Antonio Del Pennino: un gigante della politica milanese e nazionale.

Antonio Del Pennino, figura di spicco nel panorama politico milanese e nazionale, si è spento a Milano all’età di 86 anni, lasciando un vuoto significativo nel tessuto istituzionale e intellettuale del nostro Paese.

Nato il 12 settembre 1939, Del Pennino ha incarnato per decenni un esempio di impegno civile e di dedizione al servizio pubblico, lasciando un’impronta duratura nelle dinamiche politiche lombarde e italiane.

La sua carriera, costellata di successi e responsabilità, lo ha visto operare in ruoli chiave, consolidando un profilo di parlamentare attento e competente.

Eletto sia deputato che senatore per diverse legislature, Del Pennino ha contribuito attivamente al dibattito politico, interpretando con rigore e lungimiranza le istanze del territorio che lo ha visto crescere e maturare.

La sua figura si configura non solo come quella di un politico di carriera, ma come quella di un intellettuale profondamente radicato nel contesto giuridico.

La laurea in Giurisprudenza ha fornito una solida base teorica per la sua attività parlamentare, permettendogli di affrontare tematiche complesse con una preparazione rigorosa e una capacità di analisi acuta.

Questo approccio, improntato alla precisione e alla profonda comprensione dei meccanismi giuridici, ha caratterizzato il suo contributo al legislativo e ha contribuito a plasmare il suo approccio pragmatico alla risoluzione dei problemi.

Un capitolo significativo della sua vita politica è rappresentato dall’incarico di vicesindaco nella giunta guidata dal socialista Carlo Tognoli.

In un momento cruciale per la città di Milano, Del Pennino ha collaborato attivamente alla gestione della cosa pubblica, contribuendo a definire politiche urbanistiche e sociali che hanno segnato un’epoca.

La sua presenza nella giunta Tognoli testimonia la sua capacità di operare al di là delle barriere ideologiche, in un contesto di collaborazione e di ricerca del bene comune.

Antonio Del Pennino, oltre al suo ruolo politico, lascia un’eredità di valori e di impegno civico che dovrebbero ispirare le future generazioni.

La sua vita è stata un esempio di dedizione al servizio pubblico, di rigore morale e di profonda conoscenza del diritto.

La sua scomparsa rappresenta una perdita per la politica italiana, ma anche un’opportunità per riflettere sul suo esempio e per rinnovare l’impegno a costruire una società più giusta e più equa.

Ricordiamo un uomo che ha dedicato la sua vita al bene comune, un politico illuminato e un intellettuale appassionato.