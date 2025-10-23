Aggressione a Lampugnano: Escalation di violenza e richieste di sicurezza

Nella frenetica e spesso caotica stazione di Lampugnano, si è verificata questa mattina un episodio di violenza che amplifica un problema strutturale e allarmante.

Due dipendenti Atm, impegnati nel loro regolare servizio, sono stati oggetto di un’aggressione inaspettata e di estrema gravità da parte di un individuo in evidente stato di alterazione psichica e comportamentale.

L’aggressione, che ha superato la mera verbalizzazione di insulti e minacce, ha visto il coinvolgimento di proprietà danneggiate.

L’aggressore, dopo un iniziale sfogo verbale, ha utilizzato colonne di delimitazione come armi improvvisate, dirigendo la sua furia distruttiva contro la cabina del personale operativo, infliggendo danni significativi e interrompendo, almeno temporaneamente, le attività di servizio.

La vicenda, resa pubblica dal deputato Riccardo De Corato, testimonia un’escalation di violenza che merita un’analisi approfondita e risposte concrete.

L’episodio di Lampugnano non rappresenta un evento isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di crescente insicurezza che affligge la stazione stessa e l’area circostante, inclusi i parcheggi adiacenti.

La percezione di pericolo è ormai diffusa tra i lavoratori e i frequentatori, alimentando un clima di tensione e preoccupazione.

Nonostante l’impegno recente delle forze dell’ordine, con un’operazione di controllo condotta dalla Polfer, la situazione non è stata risolta.

L’intervento, pur apprezzabile, si è rivelato insufficiente a garantire una sicurezza duratura.

La necessità di una risposta strutturale e continuativa è ormai evidente.

Il deputato De Corato sottolinea con forza l’urgenza di istituire presidi fissi della Polizia Locale, affiancando così l’azione della Polfer, e la richiesta di un piano di sicurezza e prevenzione elaborato e attuato dal Comune di Milano, attualmente assente.

La questione sollevata trascende la mera gestione dell’ordine pubblico; si tratta di un problema di convivenza civile, di tutela del lavoro e di garanzia della sicurezza dei cittadini.

È imprescindibile un approccio integrato che coinvolga istituzioni, forze dell’ordine, servizi sociali e associazioni di quartiere, al fine di affrontare le cause profonde della violenza e promuovere un ambiente più sicuro e accogliente per tutti.

La stazione di Lampugnano, come porta d’accesso alla città, deve tornare ad essere un luogo di transito sicuro e non di scontro.