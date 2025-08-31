Aggressione a Milano: giovane salvadoregno ferito al Niguarda

Nel cuore della notte milanese, alle prime luci dell’alba, un giovane proveniente El Salvador è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda, presentando una lacerante ferita da taglio al gluteo.

L’evento, avvenuto intorno alle 4:00, ha immediatamente mobilitato i soccorsi e sollevato interrogativi sulle dinamiche che hanno portato a tale aggressione.

Il giovane, visibilmente provato e in stato di shock, ha raccontato agli operatori sanitari e alle forze dell’ordine di aver incrociato un gruppo di connazionali sconosciuti mentre faceva ritorno a casa.

Il luogo dell’incontro è via Stefanardo da Vimercate, un’area di Gorla, situata nelle immediate vicinanze del naviglio della Martesana, una zona residenziale e frequentata della città.

Secondo la ricostruzione fornita dalla vittima, l’interazione iniziale è stata caratterizzata da una conversazione apparentemente pacifica, ma il clima è rapidamente mutato.

Elementi non del tutto chiari, tra cui la potenziale influenza dell’alcol, sembrano aver contribuito a innalzare i toni, sfociando in una discussione animata.

Nel momento in cui il giovane ha tentato di allontanarsi, è stato improvvisamente colpito, riportando la profonda ferita che lo ha condotto al pronto soccorso.

La gravità della ferita, unita alla significativa perdita di sangue, ha richiesto un intervento medico tempestivo e accurato.

Nonostante le condizioni iniziali, il giovane non versa in pericolo di vita, ma necessita di cure e monitoraggio costante.

Le indagini, affidate agli agenti del commissariato Turro in collaborazione con la volante, sono ora focalizzate sulla ricostruzione precisa degli eventi e sull’identificazione dei responsabili.

L’attività investigativa si avvale delle testimonianze del ferito, dell’analisi della scena del crimine e della ricerca di eventuali testimoni presenti al momento dell’aggressione.

L’episodio solleva interrogativi sulla convivenza tra comunità migranti e sulle possibili tensioni che possono generarsi in contesti urbani complessi.

L’accertamento delle responsabilità e la comprensione delle motivazioni che hanno portato a questo atto di violenza rappresentano priorità assolute per le autorità, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e promuovere una coesione sociale più solida.

Si sta valutando l’ipotesi di un’aggressione legata a dinamiche interne al gruppo di connazionali, ma tutte le piste sono aperte e ogni elemento verrà scrupolosamente verificato.