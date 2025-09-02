Aggressione a San Zenone: giovane donna violentata, indagini a tutto campo

La drammatica vicenda che ha coinvolto una giovane donna di 18 anni, aggredita e violentata nella notte tra sabato e domenica scorsi nei pressi della stazione ferroviaria di San Zenone al Lambro, in provincia di Milano, sta generando profonda commozione e allarme nella comunità locale.

Le indagini, condotte dalla Procura di Lodi in collaborazione con i Carabinieri di San Donato e il Nucleo Investigativo di Milano, stanno tentando di ricostruire con la massima precisione la dinamica dell’aggressione e di identificare il responsabile.

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza, inizialmente provata da un profondo stato di shock, ha riferito di una strenua difesa durata circa un’ora, un tentativo disperato per sottrarsi alla violenza del suo aggressore.

Le lesioni fisiche riportate, visibili attraverso numerosi lividi distribuiti su diverse aree del corpo, testimoniano la ferocia dell’aggressione e la determinazione con cui la giovane ha lottato per la propria libertà.

L’attività investigativa è complessa e articolata, poiché l’acquisizione di informazioni da parte della vittima, ancora profondamente traumatizzata, procede con cautela e gradualità.

Gli inquirenti stanno vagliando ogni indizio, anche minimi, sulla base dei dettagli forniti dalla ragazza, nel tentativo di creare un profilo dell’aggressore e di individuare possibili moventi.

La zona teatro dell’aggressione, purtroppo, non è nuova a problematiche di ordine sociale.

In passato, la presenza di attività illecite, in particolare legate allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha contribuito a creare un clima di insicurezza e a favorire fenomeni di marginalità e devianza.

In questo contesto, gli investigatori stanno conducendo approfonditi accertamenti, estendendo le indagini anche all’ambiente dello spaccio, nella speranza di ricavare elementi utili per l’identificazione del colpevole.

Oltre all’analisi dei dettagli forniti dalla vittima, si stanno esaminando i sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e si stanno conducendo rilievi tecnici per raccogliere eventuali tracce biologiche che possano fornire ulteriori elementi per l’identificazione dell’aggressore.

La collaborazione con la comunità locale, attraverso la sensibilizzazione e la raccolta di testimonianze, è ritenuta fondamentale per il successo delle indagini e per garantire alla giovane donna la giustizia che merita.

La gravità del crimine e la necessità di tutelare la sicurezza pubblica impongono un impegno massimo da parte di tutte le forze dell’ordine e delle istituzioni coinvolte.