Aggressione a Trenord: Feriti Gravi e Allarme Sicurezza

Un episodio di grave violenza ha scosso il servizio ferroviario lombardo, mettendo in luce una crescente problematica legata alla sicurezza del personale e alla percezione di inadeguatezza delle misure di protezione.

Lunedì 6 ottobre, poco dopo la mezzanotte, un capotreno e un macchinista, impegnati nel servizio sulla tratta Milano Cadorna-Seveso a bordo del treno numero 701 di Trenord, sono stati brutalmente aggrediti da un gruppo di individui.

L’aggressione, descritta dal sindacato Orsa come particolarmente violenta, ha comportato un periodo di ricovero ospedaliero per i due operatori ferroviari, con conseguenze fisiche e psicologiche di notevole impatto.

Secondo la ricostruzione fornita dal sindacato, il treno aveva lasciato Milano Cadorna intorno alle 24:20, e l’incidente si è verificato in prossimità della stazione di Bovisio Masciago, laddove il convoglio si apprestava a terminare il suo percorso.

La scelta di questo punto, così vicino alla fine del viaggio, potrebbe suggerire una premeditazione nell’azione aggressiva, o comunque una conoscenza del percorso e delle abitudini del personale.

L’episodio solleva interrogativi urgenti e ineludibili sulla sicurezza dei lavoratori del trasporto pubblico e sulla capacità delle istituzioni di garantire un ambiente di lavoro protetto.

Il sindacato Orsa denuncia una crescente sensazione di vulnerabilità diffusa tra il personale ferroviario, alimentata da una serie di episodi pregressi e da una percezione di insufficiente tutela da parte delle autorità.

Non si tratta semplicemente di una questione di sicurezza fisica, ma anche di un problema di sicurezza psicologica, che incide negativamente sul benessere e sulla performance dei lavoratori.

La risposta a questo problema non può essere meramente tecnologica o formale.

Pur riconoscendo l’importanza della videosorveglianza, come strumento di deterrenza e di indagine, il sindacato Orsa sottolinea la necessità di una presenza umana qualificata a bordo dei treni e nelle stazioni.

Non si tratta solo di agenti di sicurezza, ma di personale in grado di gestire situazioni di conflitto, di fornire assistenza ai passeggeri e di rappresentare un punto di riferimento per l’intera comunità di viaggio.

La sicurezza del trasporto pubblico non è un costo da ridurre, ma un investimento essenziale per la coesione sociale e per la qualità della vita.

È necessario un ripensamento complessivo delle politiche di sicurezza, che coinvolga tutti gli attori del sistema ferroviario, dalle istituzioni alle aziende di trasporto, fino al personale stesso.

Solo attraverso un approccio integrato e partecipativo sarà possibile restituire ai lavoratori e ai passeggeri la serenità e la fiducia necessarie per vivere un’esperienza di viaggio sicura e serena.

L’aggressione subita dal capotreno e dal macchinista rappresenta un campanello d’allarme che non può essere ignorato.