Airbnb, Olimpiadi 2026: incontri esclusivi con gli atleti italiani

Immersi nell’eccellenza sportiva, Airbnb lancia un’inedita piattaforma di esperienze, un ponte tangibile tra il pubblico e alcuni dei più illustri atleti italiani, in vista dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. A partire dal 23 giugno, ventisei talenti olimpici e paralimpici apriranno le porte ai loro mondi, offrendo opportunità uniche per vivere da vicino la passione e la dedizione che animano l’alta performance.Non si tratta di semplici incontri con le star, ma di veri e propri percorsi di ispirazione. Immaginate di affinare la tecnica di pattinaggio sul ghiaccio sotto la guida di Carolina Kostner, bronzo olimpico e plurima campionessa mondiale, assaporando consigli preziosi e aneddoti inediti sulla sua straordinaria carriera. O forse preferireste pedalare a ritmo sostenuto tra le vette lombarde, condividendo l’energia e la determinazione di Arianna Fontana, l’undici volte medagliata olimpica, simbolo di resilienza e velocità. Per gli amanti della neve, si prospettano escursioni in Trentino con Omar Visintin, campione di snowboard, o sessioni di allenamento sulla pista con Federico Pellegrino, re della Val d’Aosta. Un’occasione imperdibile, poi, è quella di approcciarsi all’hockey su ghiaccio paralimpico a Torino, guidati dall’esperienza e dalla passione di Andrea Macrì, un esempio di superamento dei limiti e di inclusione sportiva.L’esperienza offerta da Kostner, in particolare, si configura come un vero e proprio “masterclass” sul ghiaccio del PalaSesto, a Sesto San Giovanni. Oltre alla trasmissione di nozioni tecniche, dalla corretta esecuzione del riscaldamento alla padronanza degli esercizi più complessi, l’atleta offrirà uno sguardo privilegiato sulla sua filosofia sportiva, condividendo riflessioni profonde e motivazionali.”Questa iniziativa,” ha dichiarato Kostner, “rappresenta un mio modo di restituire al pubblico il favore che lo sport mi ha concesso. Voglio ispirare chi condivide la mia passione, trasmettendo i valori fondamentali dell’olimpismo: impegno, coraggio, rispetto e amicizia.”L’iniziativa di Airbnb non è semplicemente un’opportunità di intrattenimento, ma un investimento nel futuro dello sport italiano. Permette di creare un legame emotivo tra gli atleti e i giovani aspiranti, alimentando la passione per l’eccellenza e promuovendo i valori di inclusione e determinazione che rendono unici i Giochi Olimpici e Paralimpici. L’entusiasmo è palpabile e si preannuncia un vero e proprio movimento che coinvolgerà appassionati di tutte le età, creando un’atmosfera di festa e di ispirazione in tutto il Paese.