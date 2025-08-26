Alessia Pifferi e Diana: Nuova Perizia e Dubbi sulla Responsabilità

La vicenda di Alessia Pifferi e la tragica perdita della figlia Diana, spirata a meno di due anni a causa di una prolungata negligenza, continua a generare profondo turbamento e a sollevare complesse questioni giuridiche ed etiche.

La sentenza di primo grado, che aveva condannato Pifferi all’ergastolo per omicidio volontario aggravato, si è vista ridefinita in appello con una perizia psichiatrica che, pur ribadendo la sua capacità di intendere e volere al momento dei fatti, impone una riflessione più ampia sulle responsabilità individuali e i fattori psicologici che possono aver contribuito a un simile evento.

La nuova perizia, disposta dalla Corte d’Assise d’appello di Milano, non contraddice completamente il precedente accertamento psichiatrico, ma ne sottolinea la necessità di un’analisi più approfondita.

L’atto di abbandono, protratto per sei giorni, che ha portato alla morte di Diana, non può essere ridotto a una mera mancanza di giudizio.

Si tratta di una scelta, di un comportamento che, pur se gravato da evidenti difficoltà emotive e psicologiche, dimostra una volontà, seppur distorta e potenzialmente derivante da un quadro clinico sottostante.

L’elemento cruciale da considerare non è tanto la capacità giuridica – che la perizia conferma – ma la comprensione dei meccanismi che hanno portato una madre a compiere un gesto così drasticamente contrario al suo istinto primario di protezione.

La vicenda solleva interrogativi sull’impatto del disagio psichico, di eventuali traumi pregressi e delle difficoltà di gestione genitoriale in una società complessa e spesso priva di adeguate reti di supporto.

La condanna all’ergastolo, pur rappresentando la massima espiazione prevista dall’ordinamento giuridico, non può escludere una valutazione approfondita delle condizioni psicologiche dell’imputata e la possibilità di percorsi di riabilitazione, finalizzati a comprendere e modificare i comportamenti che hanno portato alla tragedia.

La giustizia, per essere pienamente tale, deve coniugare la necessità di punire con l’imperativo di comprendere e, ove possibile, di riabilitare.

La storia di Alessia Pifferi e Diana è una ferita aperta sulla coscienza collettiva, un monito sui rischi dell’isolamento sociale, della mancanza di sostegno psicologico e della fragilità genitoriale.

Richiede una riflessione urgente e multidisciplinare che coinvolga non solo il sistema giudiziario, ma anche il mondo della psicologia, della psichiatria, dei servizi sociali e della politica, per prevenire che simili tragedie si ripetano e per offrire un adeguato supporto a tutte le famiglie in difficoltà.

La memoria di Diana, e la ricerca della verità sulla sua morte, devono tradursi in un impegno concreto per tutelare i diritti dei bambini e per promuovere una società più giusta e compassionevole.