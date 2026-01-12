Alessia Pifferi: Sentenza Shock, Tra Psicologia e Processo Pubblico

La sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Milano, che ha ridotto da ergastolo a ventiquattro anni di reclusione la pena inflitta ad Alessia Pifferi per l’omicidio della figlia di un anno e mezzo, solleva interrogativi profondi sulla complessità del giudizio penale e sul delicato bilanciamento tra gravità del fatto, responsabilità dell’individuo e potenziale di riabilitazione.

Lungi dall’attenuare la drammaticità di una vicenda che ha scosso l’opinione pubblica, la decisione si fonda su un’analisi accurata delle peculiarità psicologiche dell’imputata e sull’impatto devastante di un processo mediatico che ha trasformato l’esperienza giudiziaria in un vero e proprio “processo pubblico”.

La Corte ha escluso la sussistenza di una marcata capacità a delinquere, evidenziando come il comportamento processuale di Pifferi, successivo all’atroce evento – l’abbandono della figlia per sei giorni che ne ha causato il decesso – non manifesti una volontà criminosa premeditata o una perversità caratteriale, bensì sembri piuttosto coerente con una personalità fragile e compromessa, in linea con un quadro psicologico preesistente e non necessariamente correlabile ad una predisposizione alla criminalità.

Questa valutazione, complessa e delicata, si distacca da una lettura superficiale e moralistica del caso, che tenderebbe a enfatizzare esclusivamente la gravità del gesto.

Un elemento cruciale nella decisione dei giudici è stato l’effetto distortivo e amplificatore del clamore mediatico.

La donna, sottoposta a una incessante esposizione pubblica e a una “lapidazione verbale” di inaudita intensità, ha subito un trauma aggiuntivo che ha inevitabilmente inciso sulla sua percezione della realtà e sul suo comportamento in sede giudiziaria.

La Corte ha riconosciuto l’importanza di questo fattore, sottolineando come l’esperienza processuale sia stata permeata da un’atmosfera di ostilità e condanna che ha contribuito a modellare la narrazione del fatto e a influenzare la percezione dell’imputata da parte dell’opinione pubblica.

La concessione delle attenuanti generiche, equiparate all’unica aggravante ritenuta applicabile (il vincolo di parentela), riflette la volontà della Corte di perseguire un approccio rieducativo piuttosto che meramente punitivo.

L’ergastolo, considerato un regime carcerario privo di prospettive di reinserimento sociale, è stato sostituito da una pena più mite, che lascia aperta la possibilità di una futura dimissione e di una ricostruzione personale.

Questa scelta, lungi dall’essere una forma di clemenza ingiustificata, si fonda sul principio fondamentale del diritto penale: la possibilità di redenzione e di cambiamento.

La sentenza solleva interrogativi etici e giuridici importanti.

Fino a che punto il “processo pubblico” può condizionare l’equità del giudizio? Qual è il peso da attribuire alle peculiarità psicologiche dell’imputato nella determinazione della pena? E, soprattutto, come bilanciare la necessità di punire i colpevoli con la possibilità di offrire una seconda opportunità a chi, pur avendo commesso un atto terribile, può aspirare a una vita diversa? La vicenda Pifferi, con la sua complessità e le sue contraddizioni, invita a una riflessione profonda sui limiti e le potenzialità del sistema giudiziario e sulla responsabilità collettiva di garantire un processo equo e umano, anche nei casi più drammatici.