Allerta Gialla in Lombardia: Temporali e Rischio Allagamenti

L’attenzione meteorologica è alta in Lombardia, dove il Centro Regionale di Previsione e Funzione di Allarme per i Rischi Naturali ha diramato un’allerta gialla, indicante un rischio moderato ma significativo, per intensi fenomeni temporaleschi. L’avviso, in vigore per l’intero pomeriggio e protratto fino alla mezzanotte, prefigura un’area colpita da precipitazioni potenzialmente intense, caratterizzate da elevata gradiente di energia atmosferica.La dinamica meteorologica prevede l’insorgenza di celle temporalesche, possibili evoluzioni di instabilità convettiva, favorite dall’interazione di masse d’aria con diverse caratteristiche termodinamiche. Questo scenario incrementa il rischio di allagamenti improvvisi, con particolare vulnerabilità lungo il bacino idrografico del fiume Seveso e del Lambro, dove il terreno, saturo da precipitazioni precedenti, potrebbe mostrare una ridotta capacità di assorbimento. L’amministrazione comunale, in linea con le procedure di sicurezza previste per simili eventi, ha prontamente diffuso comunicazioni rivolte alla cittadinanza, sollecitando la massima prudenza e suggerendo comportamenti responsabili.In particolare, si raccomanda di evitare transiti e soste in prossimità di corsi d’acqua, soprattutto in zone con scarsa illuminazione o dove la visibilità è ridotta. La presenza di sottopassi, sebbene utili per la viabilità, rappresenta un punto critico in caso di rapido innalzamento del livello dell’acqua; pertanto, si invita a evitarli in caso di pioggia intensa.Oltre ai rischi legati all’esondazione, l’allerta riguarda la stabilità degli elementi verticali esposti ai forti venti e alle raffiche generate dai temporali. Alberi, impalcature di cantieri, dehors e tende, spesso presenti in aree pubbliche e private, possono rappresentare un pericolo in caso di crollo. La caduta di rami o di strutture leggere può causare danni a persone e cose, rendendo imperativo evitare di sostare sotto o nelle immediate vicinanze di questi elementi durante l’evento meteorologico. Si sottolinea che l’allerta gialla, pur non indicando un pericolo imminente e straordinario, richiede un elevato grado di consapevolezza e di preparazione da parte di tutti, al fine di mitigare i potenziali rischi e garantire la sicurezza della collettività. È fondamentale monitorare costantemente l’evoluzione della situazione meteorologica attraverso fonti di informazione ufficiali e seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità competenti.