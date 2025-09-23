Allerta Maltempo al Nord-Ovest: Vigili del Fuoco in Azione

L’ondata di maltempo che si è abbattuta sul Nord-Ovest italiano ha messo a dura prova le risorse e l’operatività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che hanno registrato oltre sei centinaia di interventi urgenti a partire dalla giornata precedente.

La situazione, caratterizzata da precipitazioni intense e piene improvvise, ha generato un quadro di emergenza complesso, richiedendo una risposta coordinata e capillare su un territorio vasto e densamente popolato.

In Lombardia, l’epicentro di una delle aree più colpite, le squadre del Corpo hanno eseguito 470 soccorsi nelle ultime 24 ore, concentrandosi principalmente nelle province di Milano, Monza e Brianza, e Como.

La necessità di garantire la sicurezza di infrastrutture critiche, abitazioni e di supportare la popolazione ha impiegato un contingente di 390 vigili del fuoco, supportati da un parco mezzi di 130 automezzi, in un’attività incessante e sotto pressione.

L’impegno lombardo testimonia la capacità di reazione del Corpo di fronte a eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti e intensi.

La Liguria, con la provincia di Savona particolarmente colpita, ha visto l’esecuzione di 70 interventi legati alle avversità atmosferiche.

53 unità del Corpo Nazionale, supportate da 18 automezzi, sono attualmente impegnate nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza, affrontando la sfida di proteggere comunità vulnerabili e prevenire ulteriori danni.

In Piemonte, la provincia di Alessandria ha subito un impatto significativo a causa delle piogge torrenziali, con 55 interventi registrati.

Particolarmente drammatica è la situazione a Spigno Monferrato, dove è in corso da ieri un’operazione di ricerca di una donna, tragicamente scomparsa a seguito della piena improvvisa del torrente Valle, che ha travolto il suo camper.

Questa vicenda sottolinea la pericolosità delle piene lampo e l’importanza di sistemi di allerta precoce efficaci, oltre che di una maggiore sensibilizzazione della popolazione sui rischi idrogeologici.

L’emergenza in corso mette in luce non solo la prontezza e la professionalità dei Vigili del Fuoco, ma anche la crescente fragilità del territorio italiano di fronte ai cambiamenti climatici.

L’aumento della frequenza e dell’intensità degli eventi meteorologici estremi richiede un ripensamento strategico in termini di prevenzione, gestione del rischio e resilienza delle comunità, con investimenti mirati alla mitigazione degli impatti e alla protezione delle persone e del patrimonio.

La collaborazione tra istituzioni, enti locali e cittadini si rivela fondamentale per affrontare queste sfide e costruire un futuro più sicuro e sostenibile.