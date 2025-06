Allerta meteo a Milano: temporali e rischio grandine in arrivo.

Un’ondata di instabilità atmosferica si appresta a irrompere sulla città di Milano a partire dalla notte del 20 giugno, ponendo fine al periodo di afa che ha caratterizzato le ultime settimane. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un avviso meteorologico di livello giallo, un’allerta ordinaria che segnala un potenziale rischio per la sicurezza pubblica.Questo evento atmosferico, previsto a partire dalle ore zero, non è un fenomeno isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di perturbazioni che interessano l’intero settore alpino e che tendono a propagarsi verso la pianura padana. I modelli meteorologici indicano un’intensificazione dei fenomeni temporaleschi, con possibilità di precipitazioni a carattere convettivo, ovvero improvvise e localizzate, ma potenzialmente intense.La particolare conformazione orografica del territorio lombardo, con le Alpi a nord e la pianura a sud, amplifica l’effetto di questi fenomeni, favorendo la formazione di temporali ad alta carica elettrica e con un elevato rischio di grandine, raffiche di vento e brevi ma intensi rovesci.L’allerta gialla implica un livello di attenzione elevato, invitando la cittadinanza a prestare particolare cura nelle aree più vulnerabili. In primis, le zone adiacenti ai corsi d’acqua Seveso e Lambro, storicamente esposti al rischio di esondazioni, sebbene siano stati implementati interventi di mitigazione del rischio idraulico. È fondamentale evitare di sostare in prossimità di sottopassi, spesso punti critici per l’accumulo rapido di acqua in caso di forti piogge.La prudenza è d’obbligo anche per chi transita in aree urbane, con la raccomandazione di non fermarsi sotto alberi, in prossimità di impalcature di cantieri edili, dehors di bar e ristoranti, e tende di negozi, tutti elementi che potrebbero essere compromessi da forti venti o crolli dovuti all’acqua.Il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile ha attivato il proprio personale per monitorare costantemente l’evoluzione della situazione meteorologica, coordinando eventuali interventi di emergenza e fornendo supporto alla cittadinanza. Le squadre di soccorso sono pronte a rispondere a chiamate di emergenza e a gestire eventuali criticità legate all’evento atmosferico. Si raccomanda alla popolazione di seguire le comunicazioni ufficiali emanate dalla Protezione Civile e di evitare di intraprendere attività all’aperto non essenziali durante l’allerta.