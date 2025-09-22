Allerta meteo: ondata di maltempo intensa investe l’Italia

Un’articolata depressione atlantica, particolarmente vigorosa, sta investendo la penisola italiana, innescando una complessa ondata di maltempo che richiede la massima attenzione e la predisposizione di adeguate misure di prevenzione.

La Protezione Civile, sulla base di proiezioni meteorologiche dettagliate, ha emesso allerte meteo-idrogeologiche di diversa intensità, riflettendo la variabilità dei fenomeni attesi e il potenziale impatto sulle aree coinvolte.

L’allerta arancione, il livello di rischio più elevato, è stata diramata per le regioni di Lombardia, Veneto e Lazio, dove si prevede l’intersecazione di correnti perturbate e la possibilità di eventi meteorologici estremi.

Un livello di allerta giallo, che segnala comunque una situazione di preallarme e richiede cautela, interessa una porzione più ampia del territorio nazionale, includendo Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Toscana, e settori di Campania, Sicilia e Sardegna.

Umbria, Abruzzo e Molise, a causa della loro posizione geografica e dell’andamento delle correnti, rimangono sotto il più elevato livello di allerta.

L’evoluzione del sistema perturbato suggerisce un progressivo intensificarsi dei fenomeni a partire dal tardo pomeriggio odierno.

Umbria e Lazio saranno le prime regioni a sperimentare l’impatto diretto dei temporali, che si estenderanno durante la notte a Campania, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

La giornata di domani sarà caratterizzata dalla persistenza delle precipitazioni, con particolare incidenza su Piemonte, Lombardia e Toscana.

Le piogge non saranno uniformi, ma si manifesteranno a ondate, alternate a periodi di relativa calma.

L’intensità potrà variare rapidamente, con rovesci a carattere pluvioricadente e accumuli significativi in brevi intervalli di tempo.

La presenza di elevata instabilità atmosferica favorirà l’insorgenza di temporali intensi, accompagnati da frequente attività elettrica – fulmini – e la possibilità di grandinate di varia dimensione.

Inoltre, i venti assumeranno caratteristiche di rafficamento, con picchi localmente forti che potrebbero contribuire a generare mareggiate lungo le coste.

La configurazione sinottica indica un’interazione complessa tra masse d’aria calda e umida provenienti dall’Atlantico e correnti fredde in quota, il che amplifica il potenziale di sviluppi convettivi e l’accumulo di energia nell’atmosfera.

Questo scenario richiede una vigilanza costante e la predisposizione di piani di emergenza per la gestione dei rischi idrogeologici e idraulici, con particolare attenzione alle aree più vulnerabili.

La popolazione è invitata a monitorare l’evoluzione della situazione meteorologica, a seguire le indicazioni delle autorità competenti e ad adottare comportamenti prudenti.