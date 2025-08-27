Allerta Rossa in Lombardia: Rischio Idrogeologico Elevato

L’emergenza idrogeologica che incombe sulla Lombardia richiede la massima attenzione e un’immediata risposta da parte di tutti i cittadini.

La Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso di allerta rossa, il livello di rischio più elevato, per una vasta area geografica che include i bacini lacustri e le Prealpi Varesine, con particolare riferimento alla Valchiavenna, al Lario e alle Prealpi Occidentali.

Tale allerta, valida a partire dalla mezzanotte del 28 agosto, si affianca a condizioni di allerta arancione e gialla che interessano altre porzioni del territorio regionale, delineando un quadro di vulnerabilità diffusa.

Questa situazione non è un evento isolato, ma il riflesso di dinamiche meteorologiche complesse e accentuate dai cambiamenti climatici.

L’aumento della frequenza e dell’intensità degli eventi estremi, come le precipitazioni intense e le ondate di calore, sottopone il territorio lombardo a una pressione crescente, esacerbando i rischi idrogeologici preesistenti.

La morfologia del territorio, con la presenza di versanti ripidi, corsi d’acqua inghiottiti e aree di accumulo sedimentario, amplifica ulteriormente la potenziale pericolosità.

L’allerta rossa, in particolare, segnala una condizione di pericolo imminente, dove il rischio di frane, smottamenti, inondazioni e esondazioni è significativamente elevato.

Le piogge intense, già in atto o previste nelle prossime ore, potrebbero saturare il suolo, destabilizzando i versanti e provocando il crollo di materiale franoso.

L’aumento del livello dei laghi e dei fiumi potrebbe, a sua volta, compromettere la sicurezza delle aree limitrofe, mettendo a rischio abitazioni, infrastrutture e attività produttive.

L’assessore regionale alla Protezione Civile, Romano La Russa, ha rivolto un appello urgente alla cittadinanza, sollecitando un comportamento responsabile e prudente.

L’invito primario è quello di limitare drasticamente gli spostamenti nelle zone a rischio, evitando di percorrere strade e sentieri che potrebbero essere esposti a frane o smottamenti.

È fondamentale prestare la massima attenzione alle comunicazioni delle autorità locali e agli aggiornamenti forniti dalla Protezione Civile, che garantiranno informazioni tempestive sull’evoluzione della situazione e sulle misure di prevenzione da adottare.

La sicurezza personale e quella della comunità dipendono anche dalla consapevolezza individuale e dalla capacità di agire in modo responsabile.

Si raccomanda di mettere in sicurezza le proprie abitazioni, verificando la funzionalità dei sistemi di drenaggio, rimuovendo eventuali ostacoli che possano impedire il deflusso delle acque e predisponendo un kit di emergenza con beni di prima necessità.

È altresì importante informare i propri cari, soprattutto i soggetti più vulnerabili, sui rischi esistenti e sulle misure di prevenzione da adottare.

La gestione di un’emergenza idrogeologica richiede una sinergia tra istituzioni, forze dell’ordine, volontariato e cittadini.

Solo attraverso una collaborazione efficace e una risposta coordinata sarà possibile mitigare i danni e proteggere la vita delle persone.

La Protezione Civile Regionale rimane a disposizione per fornire informazioni e supporto, invitando tutti a contribuire attivamente alla tutela del territorio e alla salvaguardia della sicurezza collettiva.